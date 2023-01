Mossén Voro, el párroco valenciano que triunfa con sus vídeos en TikTok

Salvador Aguado más conocido como Mossén Voro (@mossenvoro) es un párroco natural de Picassent (Valencia) que trabaja actualmente en la parroquia Santa Fe de Alfafar-Benetússer.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha quedado con él en su casa, donde hemos encontrado el primer de sus sets de directos, el salón. Allí, cada día, queda con sus seguidores de TikTok, sobre las 11:30 horas primero, para hablar con ellos y, posteriormente, a partir de las 12:00 horas, para compartir y rezar juntos el ángelus.

Un set en el que, además de su móvil, cuenta con sus aros de luz y su 'pronter' que le acompañan en cada retransmisión en streaming.

Otro punto diario es la parroquia, donde oficia misa cada día, y desde hace un tiempo la retransmite también en directo en esta plataforma.

La plataforma TikTok la descubrió gracias a los jóvenes de la parroquia y, ahora, cuenta con alrededor de 26.000 seguidores. Una red social donde atrae a miles de personas y que descubrió más a fondo con la pandemia, una época que le impidió tener contacto con sus feligreses.

"Me llamó la atención poder llegar a tanta gente, un hecho que me ha llevado a poder asistir al Encuentro Internacional de Evangelizadores digitales que se celebró el verano pasado", convirtiéndose en el único español de este encuentro. Ahora mismo, "me sigue mucha gente de Latinoamérica, en el ránking de países está España seguida de Estados Unidos y Méjico", añade.

A parte de TikTok, Salvador también está en Telegram, Instagram o Facebook, redes que utiliza de forma más seria y, diariamente, envía a todos sus feligreses su reflexión. "Y en TikTok subo todo tipo de contenido desde reflexiones del Evangelios, hasta bromas, bailes o el directo diario del ángelus", remarca.