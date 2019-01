La sorpresa de una abuela al recibir una muñeca con la que llevaba soñando toda su vida

Las Navidades son para vivirlas en familia. Eso pensaría el nieto de esta anciana cuya reacción al recibir el regalo de Reyes se ha hecho viral en Twitter.

El joven decidió regalar a su abuela una Mariquita Pérez: "una muñeca que cuando ella era pequeña sólo podían permitírsela las niñas ricas y ella se moría de envidia. 71 años después he podido hacer realidad ese sueño y esta ha sido su reacción, no sabéis lo feliz que me hace", relató el nieto en su muro de Twitter.

La muñeca Mariquita Pérez fue una de las más popular en España durante las décadas de los años 40,50 y 60. Inventada en Portugal en 1938, muchas niñas españolas tenían o soñaban con tenerla en sus casas; como le sucede a la anciana de esta historia que se ha convertido en viral.

De elaboración artesanal, el precio de la Mariquita Pérez supera los 100 euros.