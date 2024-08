Un hombre corre hacia su crucero y lo pierde, entre los vídeos más virales de la semana

¡Las vacaciones de agosto ya han comenzado! Y con ellas llegan los vídeos más virales del momento. Una semana más, Antena 3 Noticias repasa las imágenes que han triunfado en las redes sociales.

Aprovechando el buffet

Cuando uno se va de vacaciones, baraja varias opciones: te puedes ir a un apartamento, a un hostal, a un albergue o a un hotel. Algunos escogen la última opción y la exprimen al máximo. Este es el caso del hombre que protagoniza este video, que en un hotel con buffet decide cubrir todas las comidas del día.

En una bolsa de plástico, con total indiscreción y ante la mirada del resto de clientes, va metiendo diferentes alimentos.

Un hombre pierde su crucero

Otra opción para unas vacaciones veraniegas es coger un crucero, navegando por los mares y disfrutando del vaivén del barco. Excepto, si lo pierdes. Este hombre hacía aspavientos tratando de impedir quedarse en tierra, pero no funcionó.

Una mujer se olvida las llaves, y...

¿Quién no se ha olvidado alguna vez las llaves en casa? A esta señora le pasó lo mismo. Por suerte, no estaba sola y tenía a su amiga para ayudarla a saltar por la ventana. Sin embargo, quien no quiso acompañarle fue su vestido. La mujer se quedó colgada, con medio cuerpo semidesnudo en el interior, mientras su amiga no podía contener la risa.

Un vuelo se retrasa y la azafata se marca un concierto

Que se retrase un vuelo es algo que puede pasar y que, generalmente, consigue enfadar a la mayoría de los viajes. Sin embargo, si te toca una azafata como Andrea, la espera se hace mucho más amena. A través del micrófono que utilizan para alertar del aterrizaje, del despegue u otros avisos, ella canta a pleno pulmón y a capela una de sus canciones favoritas.

Un chaleco salvavidas no es suficiente

El chaleco salva vidas. Que te pongas más chalecos no significa que se vayan a salvar más vidas. Aun así, esto no paro a esta chica, que llegó a ponerse 24 chalecos a la vez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com