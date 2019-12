La emotiva despedida a dos profesores que se jubilan en Algeciras

En el colegio del Parque del Estrecho, en Algeciras, un grupo de alumnos les ha hecho un 'paseillo' a dos profesores por su inmejorable labor en la enseñanza. Todos coreaban los nombres de Miguel Moreno y Araceli Guerra, los profesores recién jubilados.

Los dos emocionados profesores llevaban un ramo de flores que los alumnos les habían regalado. Desde este martes, dan nombres a dos aulas es este colegio, que cumple 12 años.

Miguel Moreno habló por los dos mientras Araceli no podía articular palabra. "Esto lo llevaremos como recuerdo por el resto de nuestros días. Nuestra labor, muchas veces no reconocida por la sociedad, es en mi opinión muy importante. La educación mueve el mundo, es el motor de la sociedad. Sin una buena educación no puede haber buenos periodistas, buenos fontaneros, buenos médicos. Hay que potenciar más la educación y fomentar la imagen del maestro, que es la palabra más bonita que existe. Animo a mis compañeros a seguir peleando contra todos los vaivenes que van a seguir llegando para conseguir mejorar la educación pública andaluza y para que nuestro centro siga convirtiéndose en referencia en Algeciras", concluyó, bajo la placa que da su nombre a un aula del centro, indicó Moreno, según señala EuropaSur.