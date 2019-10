Puede parecer una escena de una película romántica pero, realmente, no lo es. Se trata de una auténtica muestra de verdadero amor. Ocurrió en Medellín, en Colombia.

Un joven cruzó su moto frente al coche de boda que trasladaba a su expareja hacia al altar. El coche, sin quedarle más remedio, tuvo que detenerse porque la moto impedía su paso.

Es entonces cuando él se acerca hasta una de las puertas del turismo, y le ruega que no lo haga. "No quieres casarte con él...", le llega a decir. Incluso, se arrodilla para pedirle desesperadamente que no lo haga.

En los primeros instantes parece que la novia da su brazo a torcer, incluso se llegan a besar. Finalmente ella, confundida y descolocada, lo empuja y le pide que se largue.

Las personas que presenciaron la escena animaron al motorista hasta el último momento, instando a su expareja a que no se casara y volviera con él. Finalmente, ella lo rechaza y él se vuelve a subir a la moto y se larga.

El vídeo se ha hecho viral y ha recibido más de 430.000 visitas.