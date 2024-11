Airfryers: cómo saber si tu freidora de aire te espía y recopila tu información personal

Un estudio asegura que las airfryers o freidoras de aire recopilan información y datos personales de los consumidores. La ubicación, género, fecha de nacimiento o una conversación telefónica son algunos de los datos.

Las freidoras de aire son uno de los electrodomésticos imprescindibles en la mayoría de cocinas debido a que consumen poca electricidad y es una forma sencilla de cocinar y sana. En este caso, el estudio se refiere a unas airfryers inteligentes.

El grupo de consumidores Which? alertó a 'The Guardian' que estos electrodomésticos solicitan permiso para grabar audio en el teléfono del usuario mediante una aplicación conectada. Gracias a esta aplicación se permite programar el inicio de la cocción. Sin embargo, también está conectada a rastreadores de Facebook y una red publicitaria de TikTok.

Para llegar a esta conclusión en el estudio se probó tres tipos de freidoras de aire, pero solo dos son las que comparten la información. Se trata de las freidoras que pertenecen a las marcas Xiaomi y Aigostar. Según explican desde la organización, estos productos "querían permiso para grabar sonido en el teléfono del usuario sin un motivo específico". Además, la airfryer Aigostar quería saber el sexo y la edad de su propietario.

La aplicación de Xiaomi estaría vinculada a rastreadores de Facebook, TikTok y Tencent. También señala que los dispositivos Aigostar y Xiaomi enviaron los datos recopilados a servidores en China.

Aigostar no ha respondido sobre sus productos y la privacidad en ellos. Xiaomi destacó que el respeto a la privacidad de sus clientes "siempre ha sido parte de sus valores fundamentales". "No vendemos ninguna información personal a terceros", insistieron. Además, añadieron que el permiso para grabar audio no "se aplica a Xiaomi Smart Air Fryer, que no funciona directamente mediante comandos de chat de voz y vídeo".

¿Cómo saber si se recopilan tus datos?

La Oficina del Comisario de Información, el regulador independiente de Reino Unido en protección de datos, afirmó que las últimas pruebas "demuestran que muchos productos no sólo no cumplen nuestras expectativas de protección de datos, sino tampoco las de los consumidores", según 'The Independent'. Para comprobar si se recopilan tus datos en una aplicación hay que seguir una serie de pasos. El primero de ellos es revisar los permisos de la aplicación. En algunos casos se pide acceso al micrófono, la ubicación o los contactos.

Se recomienda leer la política de privacidad, ya que suele indicar qué tipo de datos se recopilan y si se comparten con terceros. También se recomienda desactivar las funciones innecesarias.

Consejos para utilizar dispositivos inteligentes

Which? compartió en el estudio varios consejos para aquellos usuarios que tengan dispositivos inteligentes en casa y que le preocupa la privacidad de sus datos. Entre ellos se encuentran:

Configurar los permisos con precaución antes de aceptarlos todos.

Desactivar el almacenamiento de grabaciones.

Optar por configuraciones manuales.

Consultar la configuración de privacidad regularmente por si cambian tras una actualización.

