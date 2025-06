Los youtubers Erra y Juan Beato evitan una agresión sexual en Valencia: "El señor la intentaba agarrar y tocar"

Erra y Juan Beato son dos jóvenes influencers y youtubers que están haciendo una serie: recorrer España en patinete. Día 4 emprendiendo su viaje, se disponían a salir de Tavernes de la Valldigna (Valencia) cuando se encuentran con una situación lamentable. Un hombre estaba acosando en la calle y a plena luz del día a una niña.

Todo ocurrió tras salir del hotel donde se alojaban. Encendieron la cámara para iniciarla ruta planeada y presenciaron la escena que ha quedado grabada en un vídeo de Youtube. "Nada más salir para comenzar la ruta, vimos a una niña llorando, casi gritando, y a un hombre acosándola y gritándole", cuenta Juan Beato. "Una niña iba asola y el señor la intentaba agarrar, tocar y, supuestamente acompañar a casa", explica Erra. En ese momento no dudaron en actuar y se acercaron al hombre que huyó, por lo que comenzaron a correr detrás para "que no se escape", dicen en el video.

Varias personas persiguen al hombre junto a los youtubers llamando la atención del hombre y avisándole de que iban a llamar a la policía. El presunto agresor comienza a sentirse increpado y se dirige a los jóvenes con un tono bastante agresivo: "No me acorrales". Además repite en al menos cuatro ocasiones "no he hecho nada, lo juro".

Sin embargo, el relato de Erra y Beato es otro. "El hombre le estaba diciendo a la niña que el acompañaba a casa y la niña no quería", explica Juan Beato. Mientras esperan a la policía, lograron detenerlo para evitar que escapara, uno de los presentes le dice "el miedo que sientes tú ahora es el que sentía la niña".

Por su parte, el presunto agresor confiesa que "no sabe lo que me ha pasado". Erra le pregunta por qué ha decidido acosarla, a lo que sin tener una razón le contesta que "me he confundido, ya está". Agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar y han detenido al hombre que ahora enfrenta cargos por agresión sexual a una menor.

En los comentarios del video, muchos usuarios agradecen a los youtubers haber frenado una posible agresión sexual: "Simplemente por lo que habéis hecho por esa niña , deberíais de sentiros súper felices por la serie , a saber lo que hubiese hecho ese señor si no lo hubieseis visto" o "Solo por lo de la niña tenéis mis respetos, que da igual o no pero creo que mucha gente estará agradecida de que hayan estado ahí y que lo hicieron como lo hicieron". Finalmente, consiguieron evitar la agresión sexual en las calles de Valencia. Juan Beato afirma: "No quiero pensar qué hubiera pasado si no hubiésemos estado ahí".

