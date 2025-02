"No me vuelvas a buscar, no quiero saber nada de nadie": La carta que un presunto descuartizador habría falsificado para hacer creer que su mujer se había marchado

El 18 de abril de 2020, Miguel Gallego Pousada habría asesinado presuntamente a su mujer María Dolores Illán Méndez en su vivienda de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Además, habría descuartizado el cadáver y arrojado los restos por distintos puntos de la isla, como confesó 5 años después, hace tan solo unos días.

No fue hasta pasado un año del presunto asesinato, cuando Miguel acudió a denunciar la desaparición de su esposa. En marzo de 2021, compareció ante la Policía Nacional a las 10.00 de la mañana para declarar sobre la presunta marcha voluntaria de su mujer.

Fue en ese momento cuando presentó una supuesta carta de María Dolores, a modo de coartada, en la que pedía que la olvidaran tanto él como sus hijas. En el manuscrito, publicado por el diario Canarias 7, se puede leer: "No me vuelvas a buscar. No quiero saber nada de nadie, ni hijas". La carta lleva fecha de mayo de 2021 y la firma de María Dolores, pero cuatro años después se demostró que era una falsificación y que la había escrito él mismo de su puño y letra para tratar de encubrir el crimen.

Utilizó su experiencia para fabricar una coartada

Además, según la información del periodista experto en tribunales, Fran Fajardo, el exguardia civil usó su experiencia policial para fabricar una coartada que enmascarara el crimen de su esposa usando también informes médicos que acreditaban que María Dolores estaba bajo tratamiento desde hacía años y que había sido ingresada en un centro psiquiátrico durante una semana, llegando a asegurar a los agentes que su esposa tenía un carácter agresivo y que en una ocasión había tenido que denunciarla por un presunto delito de lesiones en el ámbito doméstico.

El 11 de marzo de 2021 el presunto asesino acudió a la comisaría de la Policía Nacional de Maspalomas para denunciar que no sabía nada de su mujer desde el 18 de abril de 2020, día en el que habían discutido y su esposa lo había agredido, por lo que decidió marcharse de su casa para denunciarla, pero que finalmente no lo había hecho. Al regresar, su mujer ya no estaba en casa, pero según Miguel, volvió tres días después sin que él la viera, para recoger algunas cosas antes de desaparecer para siempre.

Según la declaración publicada por Canarias 7: "Se llevó prendas de ropa dejando el armario abierto y observé que faltaban pertenencias suyas, por lo que deduje que había sido ella", y afirmó que el 25 de abril encontró en su casa la carta de despedida manuscrita junto a unos anillos: "Uno en el suelo, otro en la mesa del comedor, así como su móvil en la misma mesa".

No ha declarado

En la declaración, también añadió que su mujer desaparecía con frecuencia durante cortos periodos de dos días sin decirle a dónde iba y que a veces se quedaba en casa de su madre hasta dos semanas.

Miguel Gallego logró eludir la Justicia durante casi cinco años, pero el 11 de febrero de 2025 fue detenido y confesó que había troceado el cadáver de María Dolores en pedazos de hasta cinco centímetros y los había esparcido por el sur de Gran Canaria, aunque siguió manteniendo que él no la mató, sino que en la discusión, ella se cayó de espaldas y se golpeó la cabeza, lo que le provocó la muerte.

Tras reconocer los hechos ante la Policía Nacional, el presunto asesino se acogió a su derecho a no declarar ante la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de San Bartolomé deTirajana, que decretó su ingreso provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio o asesinato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com