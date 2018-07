Vigilia en memoria de las cinco jóvenes fallecidas en el Madrid Arena hace dos años

Unas 150 personas, en su mayoría jóvenes, se han congregado esta noche a las puertas del pabellón Madrid Arena para participar en una vigilia en memoria de las cinco jóvenes que murieron en una avalancha en este lugar hace dos años y exigir a la justicia que sea rápida y contundente con los responsables.

El recuerdo de Cristina Arce, Katia Esteban, Rocío Oña, Belén Langdon y Teresa Alonso ha estado muy presente en este homenaje, en el que los amigos y familiares de las cinco jóvenes han depositado velas encendidas y han colocado flores a las puertas del pabellón donde se produjo la fatídica avalancha, además de pancartas con frases como "No os olvidamos. Juicio y castigo a los culpables" o "24 meses = 5 muertes, 0 responsables".

Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce y convocante de la vigilia-homenaje, ha calificado de "insulto y falta de respeto a la memoria de las chicas" los cuatro años de prisión que solicita el fiscal para el empresario Miguel Ángel Flores, principal imputado en el caso; los tres años que pide para otros 11 procesados y los dos años y medio que reclama para los doctores Simón y Carlos Viñals, encargados de la enfermería del Madrid Arena.

La madre de Cristina ha reclamado una Justicia "justa y si es posible, un poquito más rápida" en un proceso que, a los dos años de haber ocurrido el suceso, está pendiente de recursos y a la espera de la celebración del juicio. Ha dicho que Miguel Ángel Flores "debería estar encerrado en la cárcel desde el minuto uno" pero que la Fiscalía de Madrid "actúa como abogado defensor y no ha querido" hacerlo y ante eso "poco podemos hacer. Nada más que protestar".

En concreto, se ha referido al fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, reprocharle que lo que hubo en el Madrid Arena no fue "un accidente de coche" sino una tragedia "en la que murieron cinco personas" y que se cometieron "muchísimos delitos que provocaron cinco muertes". "Todo lo que podía salir mal, salió mal aquella noche", ha sido la frase que más repetían las amigas de las cuarto jóvenes que, al igual que las familias, han pedido castigos ejemplares para los responsables y que no sigan organizando fiestas ni espectáculos multitudinarios.

Para Sara, amiga de Katia Esteban, aquello "no fue un accidente" sino algo "que se tenía haber evitado" y ha afirmado que esta noche "no tendríamos que estar aquí, poniendo flores y velas" en memoria de chicas de 17 o 18 años porque eso, ha dicho, "no procede". Esta joven ha dicho que de la responsabilidad de lo que sucedió en el Madrid Arena "no se libra ni uno" de los imputados y ha advertido a los jóvenes que acuden a fiestas de que se informen antes "de dónde van" y que "tengan cuidado" porque "nos van a engañar otra vez hasta que alguien pague por ello", ha asegurado.

Al inicio de la vigilia, que se ha prolongado hasta entrada la madrugada, un grupo de compañeros de las cinco fallecidas han leído un emotivo texto en el que uno por uno han ido detallando los recuerdos que tenían de sus amigas en clase, en sus ratos de ocio o hasta de su forma de ser y de sus costumbres.