Un bebé muere tras nacer en su casa sin ayuda sanitaria porque la ambulancia tardó más de una hora en llegar

Una mujer ha perdido a su bebé tras dar a luz en su casa en Madrid. La familia ha denunciado que los servicios de emergencia tardaron una hora en llegar hasta su domicilio y que por ello tuvo que dar a luz sin ayuda pese a estar en silla de ruedas y haber tenido un embarazo de alto riesgo.

La mujer, que tiene una lesión medular, cuenta que los trabajadores del servicio de emergencia acudieron con mucha tranquilidad y que su hijo falleció horas después. "Vi que estaba sangrando", explica Carmen -la madre-, que cuenta que a través del teléfono indicaba que el bebé no respiraba.

El padre cuenta que estaban desesperados y que no sabían qué hacer. "Me dijeron que bajo mi propio riesgo podía ir al hospital por mi cuenta porque ellos no podían estimar cuánto tiempo podría tardar en llegar la ambulancia".

Según la versión del SUMMA el problema no fue la escasez de recursos sanitarios. Aseguran que en las tres llamadas al 112 les atendieron tres médicos pero que la situación empeoró de forma repentina.

El pequeño murió en el hospital a las pocas horas de haber nacido. Ahora el juzgado de Collado Villalba investiga lo sucedido.