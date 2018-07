Teresa Romero: "Si con mi sangre se puede curar, aquí estoy hasta quedarme seca"

RUEDA DE PRENSA TRAS RECIBIR EL ALTA HOSPITALARIA

Teresa Romero ha recibido el alta hospitalaria tras 30 días ingresada en el Carlos III. En una rueda de prensa, la auxiliar de enfermería ha asegurado que "cuando me veía morir, me aferraba a mis recuerdos". Reconoce que "no sé qué falló, o si falló algo" y ha tenido palabras de agradecimiento !a los miles de mensaje de aliento" que ha recibido.