La seria advertencia de Fernando Valladares: "Si los años son cada vez más cálidos, este es sólo el comienzo"

La ola de calor en España, durante la que ya han fallecido 510 personas, es la más fresca de las que nos quedan. No, no es una broma, es la seria advertencia que lanza el ecólogo del CSIC, Fernando Valladares: "Llevamos 25 años en los que el cambio climático sólo es noticia en los veranos, y de Santa Bárbara sólo nos acordamos cuando truena", afirma.

Eventos extremos a mayor velocidad

Los expertos llevan años avisando: hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hemos hecho lo contrario, lo que ha ocasionado que la aparición de eventos extremos se produzca a una velocidad mayor. "Estamos cambiando el tono porque no se ha tomado suficientemente en serio el cambio climático. Nos desesperamos por la inacción. Siempre se nos cuela una pandemia, una crisis de suministros o un conflicto bélico, que en realidad están tremendamente relacionados con la crisis ambiental", matiza Valladares.

¿Viviremos a 50ºC?

Las estadísticas no mienten: "Si cada vez los años son más cálidos, este no será nada más que el comienzo". En este contexto vivir a 50 grados no parece un espejismo lejano. Al respecto, el experto del CSIC recuerda que "hay que ir al origen de los problemas".

Aún hay esperanza

A pesar de la crítica situación, hay esperanza: "Siempre estamos a tiempo, es un camino difícil pero claro que tiene salida. Incluso matemáticamente estamos a tiempo de no rebasar ese 1,5ºC de calentamiento que se propuso en el Acuerdo de París, una meta de la humanidad", aclara.

El impedimento para atajar la problemática a tiempo es "marear las perdices" y "retrasar medidas valientes". "Mientras perdamos el tiempo con esas superficialidades nos costará más esfuerzo contrarrestar la tendencia exponencial del cambio climático", apunta.

El matiz optimista "en este ambiente tremendo que se crea" es la capacidad de adaptación: "En las últimas décadas la adaptación al cambio climático ha sido extraordinaria", asegura el ecólogo. Aunque las olas de calor matan a gente, lo hacen en menor medida que las anteriores. "En la ola del 2003, siendo menos intensa, murieron miles de españoles". Sin embargo, como en todo en la vida, hay un límite: "Hemos dado un progreso, pero no nos debemos relajar porque lo que realmente soluciona el problema es la mitigación", confiesa el experto.