Recuperados dos cuerpos y parte del helicóptero militar siniestrado en aguas canarias

Los cadáveres de dos de los cuatro militares fallecidos en el accidente del helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) siniestrado en aguas canarias el pasado 19 de marzo han sido recuperados, junto con gran parte de la aeronave, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El buque de Acción Marítima Meteoro de la Armada española está trasladando los cuerpos rescatados a Las Palmas de Gran Canaria, donde será practicada la autopsia en el Instituto Anatómico forense de Las Palmas.

Los cuerpos fueron rescatados por el submarino del buque "EDT Ares" de la empresa Phoenix International tras las maniobras de izado del helicóptero, que se encuentra sumergido a 2.362 metros de profundidad, durante las cuales se han desprendido algunos elementos de la cabina.

Los cuerpos y parte del aparato recuperados esta tarde son consecuencia del accidente del helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate que se hundió en el Atlántico el pasado 19 de marzo con cuatro militares a bordo entre Gran Canaria y Fuerteventura.

La empresa Phoenix Internacional, especializada en este tipo de rescates y a la que el Ministerio de Defensa adjudicó la operación, ha sido la que ha efectuado el izado del helicóptero y la que localizó el aparato el pasado domingo a unas 30 millas náuticas (55,5 kilómetros) al suroeste de Fuerteventura.

La operación ha costado al Estado 3,2 millones de euros según ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy, una cantidad que para la Delegación del Gobierno de Canarias sería un "contrasentido" no pagarla porque sirve para rescatar a personas que han dedicado su vida a salvar a otras entrenándose en las condiciones más adversas.

"Todos entendemos que se rescate" y no se abandone a estos militares, que fallecieron cuando realizaban un entrenamiento nocturno de auxilio a un barco de la Armada, ha señalado la Delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, quien ha opinado que "no es una cuestión de dinero: no tiene precio".