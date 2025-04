Rebeca Cáceres, psicóloga, sobre el comportamiento por el apagón: "Estamos demasiado pendientes de la conexión"

Durante el gran apagón del lunes en España se vivieron horas complicadas porque nadie sabía cuándo iba a volver la luz. Y esa incertidumbre disparó la venta de botellas de agua, latas de comida y, sobre todo, de linternas y hornillos de gas para poder seguir cocinando en casa. Quedó clara nuestra dependencia eléctrica.

Rebeca Cáceres, psicóloga, ha atendido este miércoles a Antena 3 Noticias para abordar el comportamiento humano ante un apagón de estas dimensiones. Lo que nos ha ocurrido durante el apagón ha sido porque "ha roto todos los patrones de la estabilidad de nuestro día a día, de lo que damos por hecho". "Esto ha hecho que perdamos el control y nos lleva al miedo, incertidumbre. No se nos pueden olvidar crisis pasadas como la pandemia. En automático nos hemos ido a lo mismo y se ha saturado la venta de linternas y radio. Es un comportamiento automático", relata.

"Muchas de las personas con las que he tenido contacto, con lo que estaban más agobiadas era porque no podían contactar con sus familias, con las personas cercanas, y no sabían lo que pasaban", comenta la psicóloga sobre la ausencia de conectividad durante el apagón. "Estaban en un terreno de inseguridad, de incertidumbre. Y eso aumentaba la ansiedad y sin saber cuándo se reestablecería todo esto y sin saber por qué", explica Cáceres.

"La información por parte de nuestros dirigentes es muy importante"

La psicóloga apunta que "la información por parte de nuestros dirigentes es muy importante". Sobre la necesidad de comunicarnos con nuestro entorno, "hemos perdido la paciencia". "La hemos perdido porque vivimos en la sociedad TikTok. Todo tiene que ser al momento. Todos tenemos que estar hiperconectados. Todo el mundo tiene que saber lo que estamos haciendo. No solo en redes sociales, sino estamos en una caja de supermercado y queremos que sea ya. Somos una sociedad con demasiada dopamina. Estamos demasiado estresados".

"En crisis como estas aumenta la solidaridad, empatía, cercanía con personas desconocidas. Tiene el peligro que nuestros gobernantes nos den las gracias a los ciudadanos pero que también se nos responsabilice. Nuestros gobernantes tienen que liderar las crisis".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com