Rave ilegal en Cataluña: Los Mossos intentan cortar los accesos a la finca privada de Llardecans

En los campos que rodean el municipio de apenas 500 habitantes de la comarca de Segrià, Llardecans, se respira la tranquilidad. Sin embargo, este sábado se ha visto ininterrumpida por una rave ilegal que ha reunido a decenas de personas en una finca privada situada a dos kilómetros de la localidad. La fiesta llevaba ya varias horas en curso cuando se dieron cuenta. Los Mossos d'Esquadra se han visto obligados a desplazarse a la zona y para intentar controlar la situación.

Todo comenzó esta mañana, cuando el propietario de la finca caminaba por sus terreno y vio como la zona estaba llena de coches, tiendas de campaña, furgonetas y autocaravanas. A esto se le suma un escenario improvisado y música alta que dejaban claro que se celebraba una gran fiesta.

Sin perder tiempo, el dueño envió un audio al alguacil de Llardecans para alertar de lo que estaba ocurriendo. A partir de ahí, el alcalde del municipio, Francesc Xavier Mor, llamó a los Mossos d'Esquadra y también al teléfono de emergencias 112 para pedir ayuda.

En poco tiempo, varios agentes de la policía catalana se desplazaron hasta la finca, situada junto a la pista de pádel rural que conecta Llardecans con Aitona. Allí se encontraron con al menos 80 vehículos de todo tipo, un escenario y decenas de personas bailando en un ambiente festivo.

Aunque controlar su acceso no es fácil. Según ha explicado el alcalde a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), es prácticamente imposible cerrar todos los accesos a la fiesta, ya que se puede llegar a pie desde distintos puntos del entorno. Aun así, los Mossos han instalado controles en los principales caminos para identificar a quienes intentan entrar y evitar que más vehículos se sumen a la celebración.

Pero para los vecinos no supone un problema, puesto que no le causan molestias directas. El alcalde ha asegurado que la música no se escucha en el pueblo, ya que la finca está lo suficientemente alejada. "A media mañana, me han comunicado que sería complicado restringir todos los accesos a la zona de la fiesta, pero la música no llega a molestar a los vecinos", ha explicado Mor.

Acostumbrados a las raves

No es la primera vez que el pueblo de Llardecans se enfrenta a este tipo de festividades. Hace un tiempo, ya fue escenario de otra rave ilegal en su término municipal. En aquella ocasión, la fiesta terminó sin incidentes y, según el alcalde, los asistentes se marcharon sin dejar ni un solo papel en el suelo.

Por ello, las autoridades locales esperan que la fiesta de este sábado termine igual: "El propietario se ha dado cuenta al pasar esta mañana por su finca. Coches, tiendas de campaña y autocaravanas hay un buen grupo. Esperamos que la rave finalice sin incidencias y sin causar ningún daño al medio natural", ha insistido Mor.

