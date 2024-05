¿Quién es Ángel? El hombre que presuntamente ha atropellado a un niño de 8 años y se ha dado a la fuga: "Es mala gente"

"Ángel, 22 años". Con sólo esta referencia —dos datos— preguntamos a tres vecinos de Orriols, en Valencia: ¿Le conocen? Algunos agachan la cabeza, otros aceleran el paso y solo unos pocos se atreven a darnos una respuesta: "Es mala gente", confiesan.

Ante el temor que percibimos, que es generalizado, continuamos la entrevista algo más alejados de la calle donde reside también su familia. Por preservar la intimidad y seguridad de los que nos atienden utilizamos nombres ficticios:

-Marta, ¿Quién es Ángel?

-Es mala gente. Él y su familia son gente conflictiva y no los quiere nadie. Ya ha visto lo que ha hecho, uno más. Ese hace de todo.

-Lucía, ¿En qué situaciones conflictivas ha estado envuelto recientemente qué usted sepa?

-Él deja mucho que desear. Es maldad, traficante de drogas, en fin... Vivo muchos años en este barrio y no es lo que era, lo han cambiado. No se merece estar en la calle, va a volver a hacer de las suyas. No doy la cara porque tengo miedo, nos conocemos todos y tengo miedo.

-Carlos, ¿Le ha sorprendido que esté presuntamente relacionado con el atropello?

-¿Cómo me va a sorprender? Nada de nada. De pequeño le robó el móvil a mi mujer. Es malo, malo, malo malísimo. Si antes era malo, ahora es peor. Roba de todo lo que pilla por ahí.

Pero, más allá de la opinión pública, la Policía Nacional también nos ha confirmado que el detenido tiene antecedentes policiales. Ahora, se enfrenta los delitos de lesiones, contra la seguridad vial y abandono del lugar del accidente, así como un delito de violencia de género. Además, le consta 4 requisitorias en vigor, siendo una de ellas una reclamación judicial para su ingreso en prisión.

¿Cómo consiguieron los agentes localizar el vehículo?

Un BMW gris en una cámara de seguridad. Con esa pista, —además de las cientos de llamadas que se han recibido aportando información—, se inició una búsqueda para dar con el supuesto autor del atropello. Una vez consiguieron la matrícula, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo para localizar el turismo, que fue identificado en un garaje de un municipio de la comarca valenciana de La Costera.

De hecho, fue ayer por la tarde, cuando la Policía Científica realizó la inspección ocular del interior y exterior del vehículo. Una vez recogidas las primeras pruebas, fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional para su custodia, obteniendo indicios lofoscópicos ('impresiones dejadas por la piel') y biológicos.

La Alcaldesa de Valencia, María José Català lo confirmaba también ante los medios de comunicación, minutos antes de que él mismo se entregara a dependencias policiales: "Ha cometido el peor de los delitos. Una conducción imprudente que ha omitido el deber de socorro a un niño en este caso. Convencida que vamos a dar pronto con él y caerá todo el peso de la ley".

El detenido se ha entregado a dependencias policiales

Hace unas horas, Ángel se ha entregado a las dependencias de la Jefatura de Policía Local de Valencia, siendo trasladado hasta la Jefatura de Policía Nacional para tomarle declaración y continuar con las actuaciones policiales. Está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.

Ahora bien, el abogado del detenido ha asegurado que se ha personado en comisaría porque sabía que estaba requerido. Confirma que el coche está a su nombre, pero no reconoce que él condujera el vehículo.

El menor, de 8 años que fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la avenida Hermanos Machado de Valencia, continúa ingresado en estado grave y con pronóstico reservado en el Hospital Clínico de Valencia.

