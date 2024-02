Quejas de los vecinos de Santiago de Compostela por un foco de insalubridad en la zona vieja

Hace semanas que varios sintecho se instalaron en los soportales de la zona vieja de Santiago, junto a la sede de Correos. En un primer momento los trabajadores y usuarios de esta oficina no opusieron resistencia, en vista de que la situación no generaba un problema. Al menos no otro más allá del drama que obviamente supone la situación de estas personas.

En esos primeros días, estas personas pasaban la noche a resguardo de los soportales y por la mañana recogían sus cosas y dejaban la zona liberada. Las cosas se complicaron cuando el número de los allí congregados fue en aumento.

El lugar empezó a convertirse en un verdadero foco de suciedad. Situación que empeoró aún más cuando los sintecho empezaron a ponerse violentos y a impedir que los servicios de limpieza realizasen su trabajo.

No es la primera vez que ocurre

No es la primera vez que ocurre algo similar en la zona monumental de Santiago. El caso de la Plaza de O Toural supuso un quebradero de cabeza para vecinos y comerciantes durante años. En aquel momento la presencia permanente de personas sin hogar conflictivas provocaba que la policía tuviese que trasladarse continuamente a la zona y generaba una situación de tensión permanente en el lugar.

En esta ocasión, en estos soportales situados a apenas 50 metros de la Catedral de Santiago, la situación se repite. Se trata de un punto por el que pasan un gran número de peregrinos y visitantes, que muchas veces acaban siendo testigos de las malas formas y los comentarios de este grupo.

Preocupa el olor

Otro de los aspectos que más preocupa a los afectados es el olor. Prácticamente a cualquier hora del día hay alguien en el lugar por lo que la basura no deja de acumularse y su actitud ante los servicios de limpieza hace que sea imposible adecentar la zona, de ahí la que nos encontremos ante un foco de insalubridad.