Profesores de un instituto de Tenerife buscan ayuda para que 2 menores migrantes puedan continuar sus estudios

La vida de los niños y adolescentes que llegan en patera a nuestro país no es fácil. Y cuando muchos creen que llegar a España supone una salvación, se dan cuenta de que aquí la burocracia les sigue poniendo zancadillas. Es lo que les está pasando a dos alumnos de la Formación Profesional Básica que estudian en el instituto de enseñanza secundaria de La Guancha en el norte de Tenerife.

Llegaron hace poco más de un año a la isla de El Hierro tras una dura travesía de la que no quieren hablar. Pocas semanas después fueron trasladados a Tenerife , tenían 16 y 17 años. Desde entonces viven en un piso tutelado que gestiona una de las ONG´s que se hace cargo de cubrir las necesidades básicas de los más de 5.400 menores extranjeros no acompañados que hay ahora mismo en Canarias. Desde ese momento comenzaron a estudiar en el centro de La Guancha donde cursan una formación profesional que les permitirá obtener el título de la ESO con conocimientos técnicos, en este caso de administración.

A pesar de la barrera idiomática han conseguido promocionar y cursan el segundo y último curso pero ahora su mayoría de edad más que darles alas, se las cortará porque al cumplir los 18 años, dejan de estar en la red de protección del Gobierno de Canarias y tendrán que buscar la manera de sobrevivir y un techo. Todo esto aún sin la documentación necesaria y sin un permiso de trabajo que les permita ganarse la vida.

"Nuestro objetivo como educadores es permitir que estos chicos terminen su formación y puedan ganarse la vida", es la meta de Rubén Gallo, director del IES La Guancha que ha liderado un movimiento espontáneo entre sus profesores para intentar buscar "un plan B" estos chicos a los que se les acaba el tiempo. "Si tenemos que reunir dinero para pagarles un alquiler que les permita quedarse aquí y terminar su formación para que puedan entrar en el mercado laboral, lo haremos", asegura con convicción.

Piden ayuda al Ayuntamiento y a ONGs

Han pedido ayuda tanto a ONG´s como al propio ayuntamiento de La Guancha para buscar una salida a estos jóvenes. Carlos es su profesor de lengua, afirma que "son alumnos ejemplares e implicados, con muchas ganas de aprender y trabajar. Han sufrido mucho y quieren dejarlo atrás, solo quieren una oportunidad, como cualquier otro joven de 17 años". Para Carlos es una oportunidad para enriquecernos con los beneficios que nos aporta la diversidad cultural

Esta situación por la que pasan estos dos adolescentes no es excepcional, lo mismo ocurre con decenas de chicos que han llegado a Canarias siendo menores y cumplen aquí la mayoría de edad.

Nazaret es la tutora de estos dos chicos y otros seis que comparten clase en segundo curso de Formación Profesional Básica. "No puedo dejar de implicarme personalmente cuando sabes que si tu no les das la mano, no tendrán a nadie que lo haga", confiesa. Y afirma que lo mismo haría con cualquier otro alumno al que la burocracia o las trabas institucionales le impidan seguir avanzando en su formación y por tanto en su vida.

