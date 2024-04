Un policía de Vigo pinta los baches para evitar los accidentes

No es la mejor solución, en eso estamos de acuerdo. Lo lógico sería que las administraciones se pusieran manos a la obra y arreglasen el problema. Pero mientras esto no sucede –y en vista de que parece que no va a suceder pronto- alguien ha decidido tomar cartas en el asunto y hacer algo para evitar una desgracia.

Según publica La Voz de Galicia, el artífice de esta –vamos a decir- "obra de arte urbana" es un policía local que quiere permanecer en el anonimato. Un agente, posiblemente muy consciente de las graves consecuencias que estos baches pueden provocar para los coches que circulan por estas carreteras y, sobre todo, para las motos. No hay más que ver estas imágenes para hacerse una idea.

El policía quiere permanecer en el anonimato

La mayoría de las denuncias de los usuarios se dirigen al Ayuntamiento de Vigo. En algunos tramos hay dudas sobre cuál es la administración competente, pero la mayoría de las vías son responsabilidad municipal y, dicen los afectados, pasan meses hasta que el consistorio hace algo.

La pintura alrededor de los baches tiene una doble función. La principal es alertar a los conductores, ya que algunos se encuentran incluso en zonas peligrosas como curvas pronunciadas o vías de acceso a autopistas y autovías. La segunda función es denunciar la situación y hacer visible el estado del firme. En algunas zonas casi estamos ante un estampado de lunares.

Las lluvias han empeorado el estado de las carreteras

Los repetidos temporales y las intensas lluvias de este invierno, además, habrían empeorado el estado del asfalto en varios lugares en los que se arrastran desperfectos que llevan tiempo sin arreglar.

Las marcas no han aparecido solo en carreteras, sino también en aceras en mal estado. Zonas peatonales con baldosas rotas, por ejemplo. Lugares también muy transitados en los que la pintura pretende evitar caídas o tropezones. Una vez más, visibilizando el mal estado de algunos lugares para intentar llamar la atención del ayuntamiento.

