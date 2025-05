La plantilla de Freixenet sale a la calle para protestar contra el despido de 180 trabajadores

“Es el momento más critico de nuestra historia, no sólo por el ERE agresivo y desproporcionado sino porque esta decisión pone en riesgo el futuro del sector del cava” , con estas palabras resume Maria José, una empleada de Freixenet que lleva 20 años trabajando en la empresa , como se sienten tras el ERE que ha presentado la empresa. Ella es una de las trabajadores afectada , dice que es “inaceptable” el despido de 180 personas y asegura que “no se pueden quedar de brazos cruzados” mientras se destruyen puestos de trabajo “Lo que está viviendo ahora Freixenet es sólo la punta de lanza de lo que se le viene encima al sector del cava".

En abril, la dirección del grupo cavista presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) con el objetivo de reducir hasta 180 puestos de trabajo en Freixenet y Segura Viudas, lo que representa un 24% del total de empleados. La empresa justifica esta medida diciendo que necesita reorganizar su producción debido a una "crisis sin precedentes" que está afectando al sector del cava

Estos días los trabajadores están llevando a cabo una semana de huelga con varias movilizaciones en señal de protesta. Una huelga con un seguimiento del 100 por cien , un total de 554 empleados de Freixenet y 133 de Segura Viudas la están secundado. Hoy un millar de empleados se han manifestado por las calles de Sant Sadurní d'Anoia. Bajo el lema “No al ERE” los manifestantes se han concentrado en las puertas de la empresa cavista y desde allí han empezado la marcha hasta el ayuntamiento del municipio donde han leído un manifiesto. En la protesta también ha participado el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Negociaciones estancadas

En las últimas reuniones Freixenet, propiedad desde 2018 de la alemana Henkel, no ha aceptado retirar ni reducir el ERE, que afectaría a unas 111 personas de Freixenet y a 69 de Segura Viudas (otra bodega del grupo). Los sindicatos se reunieron ayer con la dirección y pidieron , una ve más, que se cancele el plan de despidos y que se espere a ver cómo va la vendimia a final de año, pero la empresa se mantiene firme y no quiere cambiar el ERE por un ERTE. "El acuerdo está frío, y la empresa no quiere entrar a negociar nada y siguen en la línea de despedir a 180 personas" asegura Antonio Domínguez, presidente del comité de empresa de la compañía.

Más movilizaciones

Los sindicatos realizarán movilizaciones durante toda la semana para presionar a la empresa y lograr que cambie de postura. Mañana por la tarde los trabajadores se concentrarán ante el Parlament de Catalunya, ​​"coincidiendo con la comparecencia de una representación de los comités de Freixenet en la comisión parlamentaria de trabajo, en la que se hablará sobre el ERE, la situación del sector del cava y las implicaciones de este expediente en materia social, económica y laboral en la comarca del Alt Penedès.

