Una pedida de mano pone el punto y final al Carnaval de Cádiz: "Sí quiero"

El Domingo de Piñata del Carnaval de Cádiz ha tenido un momento muy especial para José Antonio Navarro y María del Mar Velázquez, miembros de Protección Civil. Momentos antes de la quema de la Bruja Piti, el acto que pone punto y final a varias semanas de Carnaval, José Antonio ante la mirada de asombro de María del Mar, de sus compañeros de trabajo y de cientos de personas se arrodilla, saca un anillo y le pide matrimonio a su novia.

Este momento tan especial para la pareja es grabado por Beatriz una compañera de ambos, cómplice de José Antonio. En las imágenes se puede ver a María del Mar sorprendida y llevándose las manos a la cara. Suponemos que le dice que sí porque inmediatamente se abrazan. Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con ellos para que nos cuenten como vivieron ese instante que se ha hecho viral.

José Antonio lleva más de 30 años de profesión, "ser miembro de la agrupación es un orgullo, por eso lo hago vestido de uniforme" nos dice. "Nosotros no cumplimos años, cumplimos carnavales, es uno de los eventos más grandes del año por eso me pareció bonito hacerlo así". María del Pilar lleva sólo dos años como miembro de Protección Civil y justo antes de la pedida nos dice que no notó nervioso a José "para nada, muy serio y profesional, haciendo su labor, como un servicio de carnaval cualquiera".

"Fue muy bonito, le dije sí quiero"

Todo empezó cuando iban a hacerse una foto de todos los compañeros de Protección Civil de Cádiz antes de la quema de la Bruja Piti. "José me coge la mano, algo que me extrañó, se arrodilla y me pongo super nerviosa, había mucha gente, cientos de personas", explica María que recuerda a la gente vitoreando qué bonito, que bonito, aplaudiendo y gritando que se lo volviera a pedir. "Aquí en Cádiz a la gente le gusta mucho un cachondeo de este tipo", añade él. Le preguntamos si recuerda lo que le respondió ella "creo que articuló pocas palabras, creo que fue un sí más gestual que verbal" ante lo que María del Mar responde entre risas "si, si, le dije que sí quiero".

Después de ese momentazo, "nuestros compañeros que no sabían nada, nos abrazaron, nos felicitaron fue precioso" añade María sorprendida aún ya que nunca imaginó que después de tres años juntos se lo pidiera de esa manera. José Antonio apasionado del Carnaval lo tuvo claro quería que el Carnaval y su profesión fueran de la mano. De hecho nos avanzan que la boda será el año que viene y el Carnaval estará presente.

El broche final para esta pareja lo puso el espectáculo de drones con el que concluyó el Carnaval de Cádiz 2024. Desde ahora José Antonio nos dice "tengo que acostumbrarme a llamarla prometida de lo contrario me puede caer una colleja". Una pareja protagonista y prometida la noche final del Carnaval que lleva casi tres años juntos pero que se conoce desde que iba al colegio. "La vida nos llevó por caminos distintos pero me alegro que el destino nos reecontrara después de casi 45 años" concluye José Antonio.