El padre de Diana Quer pide "respeto" y "sensibilidad" a los medios

"Con motivo de la noticia difundida en estos días en relación al informe de ampliación y supervisión de la autopsia de Diana Quer vuelvo a observar en determinados medios de comunicación, con enorme dolor y estupor, la fotografía del cadáver de mi hija en una camilla, tapada con una sábana, a las puertas del instituto anatómico forense al que fue trasladado su cuerpo.

Como persona y padre me pregunto una vez más si es necesario difundir esa imagen para ilustrar la noticia. Me pregunto también si los directores responsables de los medios que difunden esta imagen la publicarían, si de su hija se tratase. Me pregunto finalmente si son conscientes estos medios del dolor que genera esta fotografía, absolutamente innecesaria, en su familia.

¿Consideran determinados medios de comunicación que también las víctimas, mi hija Diana en este caso, tiene al menos el derecho a que se preserve su imagen e intimidad, a pesar de haber perdido la vida a manos de un depredador sexual que posteriormente la asesinó?

Determinados responsables de medios de comunicación deberían tener un mínimo de ética, de humanidad y de profesionalidad. Ganar audiencia o lectores de este modo califica al medio de comunicación que difunde este tipo de imágenes, también a las personas que los dirigen.

Gracias al resto de medios de comunicación ajenos a este modo de proceder por su respeto y sensibilidad. Juan Carlos Quer"