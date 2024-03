Oleada de envenenamientos a perros en la localidad navarra de Berriozar

Máxima alerta entre los dueños de perros de la localidad navarra de Berriozar. En los últimos días se han llegado a contabilizar hasta diez casos de envenenamiento de mascotas. Los vecinos de la localidad han pedido al alcalde y a la Policía Local actuaciones para acabar con la situación.

Por esa razón, un joven nos comenta que cuando suelta a su perro no está tranquilo. "No te puedes fiar de que coja algo", añade. Otro chico que lleva atado un labrador nos asegura que no le deja oler por miedo a que se coma alguna salchicha envenenada.

Veneno en comida e intoxicación

Hay mucha inquietud. De ahí que muchos hayan optado por mantener a sus perros atados durante sus paseos. También ha crecido la venta de bozales. Marimar encontró hace unos días una de las trampas venenosas. Nos asegura que eran migas de pan rellenas con unos alfileres. Las halló en una calle. Esta misma mañana, esta vez en un parque, descubría un trozo de carne que sospecha podría contener veneno u objetos punzantes en su interior. Por ello, lo ha entregado en una comisaría de la Policía Municipal.

Raúl nos enseña a su perro Yako. Estuvo a punto de morir envenenado el pasado mes de febrero. Comió carne con alfileres ocultos. Le operaron de urgencia para salvarle la vida. Consiguieron extraerle una aguja; pero la otra, en forma de V la tiene incrustada. Afortunadamente consiguió sobrevivir.

Por la clínica veterinaria de Javier Zalacain han pasado varios casos de intoxicación. Algunos animales no lo han superado. Él nos cuenta como un perro comió una pastilla que no sabían lo que contenía y comenzó a tener convulsiones y ataques epilépticos. Lamentablemente, era muy mayor y tuvieron que sacrificarlo.

El Ayuntamiento ha colocado carteles alertando de la situación. Entre los espacios donde han colocado carteles se encuentra el parque Basoa, la zona de las huertas o en la plaza de las Niñas y los Niños. Hay temor incluso a que algún niño pueda ingerir el veneno. Marimar nos comenta que junto a las zonas donde pasean los perros también hay parques infantiles lo que supone un problema enorme. Todos esperan que se atrape al responsable. Para así poder disfrutar junto a sus mascotas de los paseos. Las autoridades recomiendan a los propietarios que tengan especial cuidado para evitar que los animales coman cosas del suelo.

