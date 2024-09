Muere un hombre tras caer de un patinete eléctrico manipulado en Santa Coloma

Los vecinos de la localidad catalana de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) están conmocionados. Un hombre ha muerto esta madrugada tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba en un patinete eléctrico manipulado que no cumplía con la normativa vigente.

Según ha informado el ayuntamiento del municipio, el trágico suceso ha tenido lugar en la Avenida dels Banús (en el Distrito 5 de la localidad) a las 2:41 horas. Varios de los testigos que presenciaron el accidente aseguran que el conductor se desplazaba a gran velocidad, superando los 25 kilómetros por hora permitidos para este tipo de vehículos. Esta velocidad excesiva habría provocado que el hombre perdiera el control del patinete, sufriera una caída violenta e impactara contra el suelo.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar del incidente en pocos minutos, pero el hombre ya había fallecido debido a la gravedad de sus heridas, según ha confirmado el consistorio. El impacto le causó lesiones graves, y a pesar de la rápida llegada de los sanitarios, estos solo pudieron certificar su muerte.

Hasta el momento, no se ha podido identificar al fallecido, ya que no portaba su documentación en el momento del accidente. No obstante, el ayuntamiento ha señalado que la víctima tendría alrededor de 30 años. La Policía Local, encargada de la investigación, ha solicitado la realización de la necrorreseña, un procedimiento llevado a cabo por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña para obtener las impresiones digitales del cadáver.

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha expresado sus condolencias por el fallecimiento y ha recordado la importancia de respetar las normas de circulación y el uso adecuado de los vehículos de movilidad personal, con el fin de garantizar la seguridad de conductores y peatones.

Muere un niño de 12 años mientras iba en patinete

Cada vez más personas utilizan este medio de transporte y cada vez son más los accidentes registrados por choques con otros vehículos. Por ejemplo, Un niño de 12 años falleció en la localidad murciana de Pozo Aledo (San Javier) el lunes 12 de agosto tras ser atropellado mientras se desplazaba en patinete. El suceso ocurrió alrededor de las 20:35 horas, cuando el menor colisionó con turismo en la carretera RMF-28, a la entrada del pueblo.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y la asistencia de una patrulla de la Policía Local, el menor no pudo sobrevivir a las graves heridas sufridas en el choque.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Una de las hipótesis que se maneja es que el menor, quien fue encontrado con auriculares puestos, no se diera cuenta de la presencia del vehículo con el que terminó colisionando. Esta teoría apunta a que podría haber invadido de forma accidental la zona por la que circulaba correctamente la conductora del automóvil, lo que provocó el fatal accidente.

