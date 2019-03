El mapa de porno en España: qué se busca, desde dónde y cuánto tiempo se consume

La página porno Pornhub, una de las más vistas en todo el mundo con 100.000 millones de reproducciones anuales, ha publicado los datos de consumo del año pasado, especificando los datos en España. Como muchos otros países europeos, a los visitantes de España les gusta buscar vídeos relacionados con su propio país e idioma. Así, la búsqueda más popular es "spanish" seguida de "maduras españolas", "espagnol", "porno en espanol" y "sexo en espanol".

El actor porno más buscado en España fue el actor Jordi El Niño Polla y otros artistas populares nacidos en España son Nacho Vidal y Lucía Lapiedra.

La categoría más vista en España es Mature (madura/o, en castellano), seguida de Anal, Lesbiana y MILF ('Mother I'd Like to Fuck', 'madre a la que me follaría', traducido al castellano)​. En comparación con el resto del mundo, los visitantes de España tienen un 68% más de probabilidades de ver la categoría 'Amateur', un 62% más en 'Mature' y un 29% en 'Popular With Women' ('popular con mujeres', en castellano).

Asimismo, el 27% de los visitantes de Pornhub de España se identifican como mujeres, lo que es ligeramente superior a la media mundial del 26%. La categoría más vista entre las mujeres españolas es la 'Lebsian' (lésbico en castellano), mientras que los hombres prefieren la Mature. En comparación con los hombres españoles, las mujeres son 249% más propensas a ver vídeos de 'Cunnilingus' (también conocido como 'Pussy Licking'), así como un 87% más en 'Gangbang' y un 83% en Bondage.

La edad media de los visitantes españoles es de 39 años, cuatro más que la media mundial, aunque los usuarios de 25 a 34 años constituyen la mayor parte de las visitas desde España, con un 34% del tráfico total.

El usuario medio de España pasa una media 9 minutos y 10 segundos en Pornhub, 49 segundos menos que la media mundial, aunque ha subido desde 2014, cuando se registró una permanencia de 8 minutos. Algunas comunidades van y vienen aún más rápido, como Andalucía y la Comunidad de Madrid, que salen de la web 12 segundos más rápido. Los visitantes de las Islas Baleares se quedan, sin embargo, 31 segundos más que la media.

Por comunidades autónomas, 'spanish' y 'español' son los términos más buscados en Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha; 'maduras espanolas' en Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Valencia; 'footjob' (con una traducción simila a 'masturbación con el pie') en Murcia; 'anal' en Madrid; 'maspalomas' en Canarias; y, por último, 'mallorca' en Baleares.

Otro dato sorprendente es que, aunque más del 76% de los visitantes de Pornhub en todo el mundo utilizan dispositivos móviles para ver porno, más de la mitad de los visitantes de España todavía prefieren usar sus ordenadores de sobremesa y portátiles. Los smartphones sólo representan el 34% del tráfico español, lo que supone aproximadamente la mitad de la media mundial del 67%.