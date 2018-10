La declaración de Magentí, el acusado por los crímenes del pantano de Susqueda

El 26 de febrero, los Mossos detienen a Magentí como principal sospechoso del doble crimen de Susqueda. El grita su inocencia: "Me van a cargar el muerto". Una inocencia que días más tarde mantiene ante el juez: "Yo no he sido".

Son imágenes a las que ha tenido acceso Antena 3 Noticias y es la primera vez que le vemos declarando. Magentí no responde a las preguntas del fiscal, pero gesticula. Es al final cuando estalla: "Yo no he sacado la vida de esa pobre gente. Se lo prometo por Dios". Y dice que escuchó unos disparos en el pantano, "estaba pescando, a ras de agua... pensé que era el jabalí, que era gente que iba al jabalí... Claro, no sospeché nada. Cogí el coche y me fui. No vi nada".

Es el único detenido por el doble asesinato, en prisión provisional desde entonces. Unas imágenes han sido clave en la investigación porque registran las últimas horas de vida de Marc y Paula... y también los movimientos que ese día hizo Magentí, en su coche, y que demostrarían que estuvo en el lugar de los hechos.