La complicada llegada de Mónica Carrillo para presentar el informativo de Antena 3 Noticias en pleno temporal Filomena

Muchos ciudadanos han visto cómo salir de sus casa era misión imposible en muchos lugares del centro de la Península por la borrasca Filomena. Las autoridades recomiendan no salir a la calle a no ser que sea para una actividad estrictamente necesario. Por ejemplo, uestra compañera Mónica Carrillo ha tenido serias dificultades para llegar a las instalaciones de Atresmedia TV en San Sebastián de los Reyes en Madrid y presentar el informativo de Antena 3 Noticias Fin de Semana.

"Me lanzo a las calles", comentaba nuestra compañera. "Estoy reventada", decía Mónica mientras caminaba en las calles de Madrid y a quien finalmente acercaron hasta las instalaciones de tele. "¡Lo conseguí! Me costó, pero aquí estoy", respiraba Mónica Carrillo tras llegar a la tele antes del informativo. Matías Prats no ha podido evitar bromear con el 'look' invernal de su compañera: "¿Quién nos dice que esa mujer era Mónica Carrillo?".

Salir a la calle, misión imposible

Una nevada histórica en Madrid que por desgracia ha dejado atrapados a miles de conductores en las carreteras y multitud de árboles han quedado derribados en las calles por el temporal de frío y nieve de Filomena.