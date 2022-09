Una usuaria de Instagram ha denunciado a través de su cuenta en la red social un incidente racista vivido en un autobús de Vitoria. La joven (@asmaatxo_) relata así la situación a través de sus stories:

"Situación: hoy al coger el bus ha subido una mujer negra con dos niñas pequeñas. Una de ellas con una enfermedad mental que le lleva a evadirse de su alrededor (mentalmente, la niña no es consciente de algunas explicaciones que recibe, ésta llevaba su patinete", cuenta.

"A continuación, el chófer se pone a gritarle a la mujer diciéndole que el patinete hay que cerrarlo fuera del bus. Ella (el día anterior) ya le había dicho al mismo chófer que su hija tenía problemas que al entrar al bus la iba a distraer para poder doblarlo dentro del bus y así dejar pasar a la gente. Después, el chófer le empieza a gritar diciendo que va a venir todos los días y le va a prohibir el paso al bus", continúa.

Después, en el vídeo se oye cómo el conductor dice "qué paciencia con estos, todos los días igual". La mujer se explica: "Tengo una niña con necesidades especiales", pero el conductor responde: "Me da igual que tenga necesidades especiales".

"Más adelante, se mete en la discusión una joven inculta que acaba de subir y sólo por el hecho de ser una mujer negra y extranjera se puso a gritarle. Cuando la mujer estaba llorando tras la agresión sufrida, solamente otra chica y yo pudimos ayudarle en un autobús lleno de personas. Más adelante, un hombre que estaba detrás de ella se puso a gritar: "Vete a tu puto país, porque eres mujer, que sino yo te daba".

"Muchos opinan que es hipócrita grabar y no decir nada, es cierto que en los vídeos no se oye a la persona que está grabando hablar, no puedo demostrar lo contrario. Más adelante, intenté ayudar a la mujer de una manera u otra. No sé si fue lo más correcto o no, no lo sé porque la situación era complicada y opino que cada uno reacciona de una manera. Gracias a todos por difundir y ayudar".