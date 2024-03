Un hombre sobrevive después de que le clavaran un cuchillo en la cabeza en Mijas

Un hombre de 45 años ha sobrevivido a un salvaje ataque. Le clavaron un cuchillo en la cabeza en Mijas, Málaga. La hoja se quedó incrustada en el cráneo dejando a la vista una parte del cuchillo y del mango. Tuvo que avisar de inmediato a los servicios de emergencia. Estaba completamente consciente tras el ataque. Todo ocurrió cuando paseaba a su perro y se cruzó con un encapuchado. El hombre pensó que quería robarle, el agresor se asustó y tras notar un fuerte golpe en la cabeza, se dio cuenta que el cuchillo estaba clavado.

El hombre, tras conceder una entrevista en 'Diario Sur', relata cómo sucedió. "Estoy consciente, de pie, pero todavía tengo el cuchillo clavado", alertó a la Policía Local de Mijas. Al cabo de unos minutos se presentó la Policía Local y la Guardia Civil. Los sanitarios decidieron no quitarle el cuchillo y le vendaron la cabeza para inmovilizar el arma.

Lo trasladaron de inmediato al hospital y las autoridades lograron detener a su agresor. Ahora solo faltaba extraer el cuchillo, la parte más peligrosa para salvar la vida de la víctima. Debía de ser en el mismo ángulo que entró, según comenta el hombre en la citada entrevista. "Me lo tomé con mucha tranquilidad".

Afortunadamente el hombre pudo salvar la vida

Operaron al hombre de urgencia y al día siguiente se levantó en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Tenía una fisura en el cráneo y tuvieron que ponerle una chapa a modo de parche. Afortunadamente los médicos comprobaron que no había más lesiones ni derrame interno.

Por el momento es toda una incógnita el motivo por el que el agresor clavó el cuchillo en la cabeza del hombre. Los investigadores pensaron en primera instancia que podría estar relacionado con su trabajo -es conductor de grúa-, pero ya ha sido descartada esa teoría.

"No lo había visto en mi vida. Esa persona salió a cazar, iba a matar, y yo sólo estaba en el lugar y en el momento equivocado. Tengo clarísimo que iba a matarme por la violencia con la que me golpeó. Me tranquilizó que estuviera detenido, pero seguía sintiendo impotencia porque no entendía, ni entiendo, el motivo", comentó en la entrevista.

