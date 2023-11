Al grito de "Welcome to Barcelona", así reciben los ladrones de relojes de lujo a los turistas

Los ladrones de relojes de lujo no descansan y ahora se mofan de los turistas que acaban de aterrizar en la ciudad condal. Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el barrio de la Barceloneta. Dos delincuentes abordaron a un extranjero mientras estaba leyendo la carta de un restaurante y lo lanzaron al suelo tras susurrale al oido "Welcome to Barcelona".

Según el escrito fiscal al que ha tenido acceso Antena3 , uno de ellos "lo inmovilizó rodeándolo por la espalda con los brazos a la altura de los hombros durante unos 20-30 segundos y le propinó un fuerte pisotón en el tobillo izquierdo" y "le arrebató el reloj, un Maurice Lacroix valorado en 3000 euros" .

Tras el robo ambos intentaron huir pero una patrulla de paisano interceptó al ladrón que llevaba el botín . Justo en el momento de la detención el agresor se deshizo del reloj y lo recogió su compinche que logró escapar de los agentes.

El detenido, tras pasar a disposición judicial y tras la petición de la fiscal, ya está entre rejas. El juez ha decretado prisión provisional por un delito de robo con violencia. La fiscal había pedido su ingreso en la cárcel hasta la celebración del juicio teniendo en cuenta el riesgo de fuga ya que no tiene arraigo personal, laboral o de permanencia y los múltiples antecedentes que lleva a sus espaldas. Se trata de un habitual de 32 años que acumula casi una decena de antecedentes penales y una treintena de detenciones.

El grupo Titani de los Mossos d'Esquadra , una unidad encargada de cazar a los ladrones de relojes de lujo, ha activado un dispositivo para pillar al otro ladrón y recuperar el reloj de lujo robado.

La víctima tendrá que pasar por quirófano

El hombre, un ciudadano americano que estaba de vacaciones en Barcelona con su mujer, ha sufrido lesiones en su tendón de Aquiles y "posiblemente requerirán cirugía", según el Ministerio Público.

20 robos de relojes de lujo a la semana

Según los investigadores, llegan una media de 20 denuncias de robos de relojes de lujo a las comisarias de Barcelona. Muchos de los asaltantes son delincuentes especializados en este tipo de robo que actúan sobre todo en Ciutat Vella. Los casos de delincuencia en la ciudad condal se han disparado a lo largo de los últimos años.