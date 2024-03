La Fiscalía investiga a dos menores por difundir fotos manipuladas de niñas que aparecían desnudas

Las víctimas se enteraron por casualidad de que había imágenes con sus caras y sus cuerpos desnudos en el móvil de un compañero de clase. Les avisó una amiga de lo que había visto en el terminal de un chico, al tiempo que le hizo una captura para poder mostrársela. Enseguida se dieron cuenta de que no eran sus cuerpos, eran imágenes creadas por Inteligencia Artificial, a través de una app.

Ha ocurrido en el colegio La Salle de Santa Cruz de Tenerife, en las imágenes se puede identificar a tres niñas del centro y otras, un número indeterminado también menores de edad, que no lo son.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha condenado los hechos y ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Aseguran que se ponen del lado de las familias y que han puesto a disposición del centro los recursos públicos.

Desde el centro aseguran que han puesto en marcha el protocolo para proteger a los menores y preservar la intimidad de las personas afectadas además de haber informado a la Fiscalía. Antena 3 ha hablado con la madre de una de las niñas afectadas. Para ella esto no es suficiente, ya que la denuncia, dicen, se hizo una semana después de que ocurriera todo, cuando ellos ya lo habían comunicado a la justicia.

Esta madre asegura que solo se han reunido con ellos una sola vez, "nos dijeron que se habían borrado las fotos de uno de los móviles y nos garantizaron que no se habían difundido más, pero para nosotros esto no es suficiente porque nadie nos asegura que esas imágenes no estén circulando por redes sociales o grupos de wasap".

Según esta madre, su hija está confusa y avergonzada porque al bochorno inicial que supuso saber que podía haber imágenes que parecían de ella circulando por wasap o redes sociales, ahora tienen que sumar que alguna de sus amigas estén sufriendo una revictimización. "Han recibido mensajes de compañeros de clase acusándolas de haber destrozado la vida de los chicos a los que denunciaron, incluso le han dejado de hablar”.

Pide que reflexionemos sobre lo ocurrido porque considera que "la conciencia colectiva está vuelta del revés y es el momento de trabajar todos desde casa, educación, centros y sociedad porque no puede ser que cualquier persona que hace lo que debe, que es denunciar algo que está mal, esté sufriendo después este tipo de acoso, máxime cuando se trata de niños que en algunos casos no llegan a los catorce años".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com