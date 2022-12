La familia de Laura Huelmo Hernández, la profesora hallada muerta en el Campillo (Huelva), ha hecho público un comunicado en el que agradece el apoyo de quienes participaron en la búsqueda de la profesora y en las concentraciones, pero pide que se respete "su dolor y su silencio".

"Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas, voluntarios, cuerpos de protección y seguridad, instituciones, amigos, vecinos, y todos aquellos que de forma anónima han participado en las labores de búsqueda y manifestaciones en memoria de Laura, prestándonos su ayuda, ánimo y apoyo", ha agradecido la familia.

Pero, para el entorno familiar de la fallecida, en estos momentos "lo único importante es el esclarecimiento de los hechos, que se pueda hacer justicia y preservar la intimidad de Laura y de su entorno familiar".

Por ello, han solicitado "respeto y comprensión" en unos momentos "tan dolorosos" y han expresado su deseo de "no hacer ninguna declaración ni asumir aquellas aparecidas en los medios de comunicación por personas ajenas". "Desde nuestro silencio, rogamos no nos causen más dolor haciendodeclaraciones o difundiendo bulos o rumores que nos obligarían a tomar las medidas legales oportunas", pide la familia de la profesora.

"Laura no se merece que perdamos el tiempo con quién no lo merece sino que luchemos porque se haga justicia", concluye el comunicado. Éste es el texto íntegro:

Estimados amigos:

Desde la familia Luelmo os pedimos el máximo respeto a la memoria, dignidad y honor de Laura. Por eso no vamos a aportar ninguna información que no sea estrictamente oficial y os pedimos que evitéis propagar rumores o bulos no contrastados con fuentes oficiales de la Guardia Civil y/o Policía Nacional.

Asímismo os pedimos colaboración en las redes sociales antes las numerosas cuentas y mensajes que atentan contra la dignidad de Laura y que incitan al odio y a la violencia aprovechando su asesinato. Por ello os rogamos que no contestéis a dichos mensajes ni interactuéis con los perfiles. Denunciad a las redes pertinentes siguiendo los protocolos establecidos y por favor enviad la información a la Policía Nacional y Guardia Civil.

Laura no se merece que perdamos el tiempo con quién no lo merece sino que luchemos porque se haga justicia. Gracias a todos por vuestra colaboración.