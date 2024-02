La familia del joven asesinado de un puñetazo en Burgos revela que el agresor sabía cómo dar un golpe mortal

Este lunes se ha producido un minuto de silencio en Valladolid por el hombre de 32 años asesinado mientras celebraba una despedida de soltero en Burgos. Estaba con un grupo de amigos y otro chico, de 23 años, le mató presuntamente de un puñetazo. Le propinó el puñetazo porque era de Valladolid. El presunto agresor pertenece a un grupo ultra del Burgos. La Policía investiga si se conocían, pero todo apunta a que no. Los allegados de la víctima revelan que el agresor sabía como dar un puñetazo certero y letal a la víctima.

El caso se está investigando como un delito de odio. Según la familia, el único motivo que provocó esa trágica agresión fue que la víctima procedía de Valladolid y que pudo ser algo que el agresor escuchó de forma ocasional y fue motivo suficiente para darle un fuerte puñetazo en el rostro. Comenta la familia también que el presunto agresor permanece detenido y que pasará a disposición judicial.

Sergio, el fallecido, no tuvo opción ni de defenderse ni de esquivar el impacto. El portavoz de la familia, Ángel Tamayo, ha alegado que "él no está prevenido para recibir ese golpe, por eso ese golpe es mucho más letal". Sus familiares han puesto en valor lo pacífico y buena persona que era el agredido.

La investigación se mantiene abierta

El detenido tenía multitud de pasquines del Mancebos BCF, grupo ultra vinculado a Resaca Castellana. La Policía Nacional requisó estos pasquines en la mañana de este domingo durante el arresto del presunto agresor. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha condenado el homicidio del joven y ha pedido que "caiga todo el peso de la Justicia" sobre el presunto autor.

"No puede ser es que un chaval venga aquí a celebrar una despedida de soltero y encuentre la muerte porque alguien le agrede por su origen, no puede ser", ha manifestado Ayala. "No es consentible que estas cosas sucedan en una ciudad como Burgos, que es una ciudad segura", ha añadido Ayala, quien ha trasladado su "cariño y calor" a los familiares del fallecido y ha agradecido a la Policía Nacional su trabajo para esclarecer la muerte del joven.

Fuentes del caso han detallado que se ha tratado de una investigación compleja "ante la falta inicial de testimonios que hacían presumir una muerte no violenta y la dificultad de identificar a los jóvenes implicados y de que estos recordasen con claridad los hechos, dada la hora en la que ocurrieron y el nivel de intoxicación etílica de muchos de ellos".

