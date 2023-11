Efemérides de hoy 17 de noviembre de 2023: ¿Qué pasó el 17 de noviembre?

Tal día como hoy, un 17 de noviembre, pero de 1997, terroristas islámicos asesinan a 58 turistas extranjeros y a cuatro egipcios en Luxor (Egipto). La organización integrista "Yamá Islamiya" se atribuyó el atentado.

Deir el-Bahari es una de las principales atracciones turísticas de Egipto, principalmente por el espectacular templo funerario de la dinastía XVIII de la reina faraón Hatsepsut. A media mañana del 17 de noviembre, terroristas islámicos masacraron a 62 personas dentro del templo. La masacre duró 45 minutos y muchos de los cuerpos fueron mutilados con machetes. Los terroristas huyeron hacia las colinas donde la policía egipcia y el ejército logró abatirlos. De los 58 turistas extranjeros asesinados, treinta y seis eran suizos; diez, japoneses; seis, británicos; cuatro, alemanes; y dos provenían de Colombia. Los cuatro egipcios asesinados eran tres oficiales de policía y un guía turístico. Después de la masacre, el presidente Hosni Mubarak reemplazó a su ministro del Interior, el general Hassan al- Alfi, por el general Habib al-Adlv.

Además, este mismo día, pero de 2003, la estadounidense Britney Spears se convierte en la cantante más joven en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con 21 años. Sus primeros dos álbumes la establecieron como un icono pop y rompieron récords de ventas, mientras que canciones como 'Baby One More Time' y 'Oops!... I Did It Again' fueron éxitos internacionales. Spears figura en el Libro Guinness de los Récords con el 'Álbum más vendido por un artista solista adolescente' gracias a su álbum debut 'Baby One More Time', que vendió más de trece millones de copias en los Estados Unidos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de noviembre?

1869: Se inaugura oficialmente en Egipto el Canal de Suez, una de las vías artificiales de navegación más grandes del mundo que conecta Europa, África y Asia.

1970: El inventor estadounidense Douglas Engelbart patenta el ratón (mouse) de ordenador PC.

1973: Se produce en Atenas (Grecia) la revuelta estudiantil de la Universidad Politécnica que supuso el principio del fin de la Dictadura de los Coroneles que cayó en 1974 tras siete años en el poder.

1975: El bajista Steve Harris funda la banda británica de heavy metal 'Iron Maiden', una de las más importantes de su género.

1989: Una manifestación estudiantil pacífica en Praga se convierte en una protesta multitudinaria contra el régimen comunista. Es el inicio de la Revolución de Terciopelo, que el 29 de diciembre culminó con la caída del régimen comunista en Checoslovaquia.

2004: El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se somete al control del Senado. Es la primera vez que lo hace un jefe del Ejecutivo español.

2018: En Francia, se producen las primeras movilizaciones de los 'chalecos amarillos', movimiento social de protesta que surge por la subida del precio de los carburantes y la pérdida de poder adquisitivo.

2019: El piloto español de motociclismo Jorge Lorenzo, pentacampeón del mundo en 250 cc (2006 y 2007) y en MotoGP (2010, 2012 y 2015), se retira de la competición tras participar en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito Ricardo Tormo.

¿Quién nació el 17 de noviembre?

1905: Astrid de Suecia, reina consorte de Bélgica.

1919: Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, noble español, primer esposo de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart.

1925: Rock Hudson, actor estadounidense de cine. 1942: Martin Scorsese, director estadounidense de cine.

1966: Sophie Marceau, actriz francesa.

1974: Alberto Romero Tomás 'Berto Romero', actor y humorista español.

¿Quién murió el 17 de noviembre?

1494: Giovanni Pico della Mirándola, humanista italiano.

1945: Manuel Hugué, escultor y pintor español.

1999: Enrique Urquijo, cantante español.

2006: Ferenc Puskas, futbolista húngaro.

2010: Isabelle Caro, modelo francesa.

2013: Doris Lessing, escritora británica.

¿Qué se celebra el 17 de noviembre?

Hoy, 17 de noviembre, se celebra el Día Internacional de los Estudiantes, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón y el Día Mundial del Niño Prematuro.

Horóscopo del 17 de noviembre

Los nacidos el 17 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre, se celebran los Santos Isabel de Hungría, Lisardo, Dionisio y Aniano.