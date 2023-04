Efemérides de hoy 12 de abril de 2023: ¿Qué pasó el 12 de abril?

Tal día como hoy, un 12 de abril, pero de 1991, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes es otorgado en Oviedo a los cantantes líricos Alfredo Kraus, Teresa Berganza, José Carreras, Pilar Lorengar, Victoria de los Ángeles, Montserrat Caballé y Plácido Domingo. El galardón, otorgado por unanimidad, resaltó "la excepcional brillantez" de este género musical en la actualidad.

El 12 de abril, pero de 1993, la estudiante madrileña Anabel Segura es secuestrada en Madrid y asesinada a las pocas horas. Sus secuestradores llamaron a la familia exigiendo un rescate y emitieron una grabación de audio falsa de Anabel, la noticia del secuestro fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y movilizó a la sociedad con una repercusión sin precedentes en estos casos. Su cadáver apareció el 29 de septiembre de 1995.

¿Qué pasó el 12 de abril?

1950: El príncipe Rainiero sube al trono de Mónaco.

1954: Bill Haley y sus Cometas graban Rock Around the Clock, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll.

1962: Las Cortes Españolas aprueban la nacionalización del Banco de España.

1985: Mueren 18 personas y 82 resultan heridas en un atentado contra el restaurante "El Descanso", en las afueras de Madrid, que se atribuye la Yihad Islámica.

1992: Reinauguración, cien años después de su fundación, de la estación de ferrocarril de Atocha, en Madrid.

1999: El presidente de los Estados Unidos Bill Clinton es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de sus relaciones sexuales con la becaria Mónica Lewinsky.

2019: La Corte Penal Internacional rechaza autorizar la investigación solicitada por la Fiscalía para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas de EEUU, talibanes y autoridades del país.

2022: La policía multa al primer ministro británico Boris Johnson y al titular de Economía Rishi Sunak, por fiestas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia.

¿Quién nació el 12 de abril?

1933: Montserrat Caballé, cantante lírica española.

1942: Carlos Reutemann, expiloto de rallies y político argentino.

1947: Tom Clancy, escritor estadounidense.

1950: Flavio Briatore, exdirector italiano de la escudería Renault de Fórmula 1.

1956: Andy García, actor estadounidense.

1962: Carlos Sainz, corredor de rallies español.

1977: Gemma Mengual, nadadora de natación sincronizada española.

1979: Claire Danes, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 12 de abril?

1555: Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos y madre de Carlos I.

1929: Enrico Ferri, escritor y político italiano.

1938: Serafín Álvarez Quintero, dramaturgo español.

1945: Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos.

1975: Josephine Baker, cantante y bailarina estadounidense.

1981: Joe Louis, boxeador estadounidense, campeón mundial.

1989: Ray Sugar Robinson, boxeador estadounidense.

2004: Juan Valderrama Blanca, "Juanito Valderrama", cantaor español.

¿Qué se celebra el 12 de abril?

Hoy, 12 de abril, se celebra el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados y el Día Internacional de los Niños de la Calle.

Horóscopo del 12 de abril

Los nacidos el 12 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 12 de abril

Hoy, 12 de abril, se celebran los Santos Víctor, Sabas, Damián, Zenón, Julio, Basilio y Máximo.