Día Europeo de las Lenguas: ¿por qué se celebra este día?

El aprendizaje de idiomas no solo ayuda a mejorar la comunicación entre personas, sino que también amplía en gran medida las oportunidades educativas, laborales y sociales. Asimismo, permite comprender diferentes culturas. Es un gusto viajar a cualquier parte de Europa, comprender sus costumbres y entender la forma de hablar de sus habitantes.

Hoy, por el Día Europeo de las Lenguas, se persigue subrayar la importancia de aprender lenguas, incrementar la conciencia de su valor y motivar el aprendizaje continuo de las lenguas a lo largo de toda la vida.

Como bien sabes, el continente europeo alberga una amplia variedad de idiomas, pertenecientes a diferentes familias lingüísticas, y esta celebración busca preservar esta diversidad como parte del patrimonio cultural europeo. Además, el Día Europeo de las Lenguas también busca inculcar el aprendizaje y el uso frecuente de múltiples idiomas.

¿Por qué se celebra el Día Europeo de las Lenguas?

El Día Europeo de las Lenguas se celebra el 26 de septiembre de cada año, desde el 2001, por iniciativa del Consejo de Europa en Estrasburgo. Esta jornada tiene como objetivos:

Sensibilizar sobre la gran variedad de lenguas de Europa.

de Europa. Fomentar la diversidad cultural y lingüística .

. Animar a los más de 700 millones de europeos de todas las edades a que aprendan lenguas.

La celebración del Día Europeo de las Lenguas crea una plataforma para la interacción entre diferentes comunidades lingüísticas y culturales. Para lograrlo, se organizan actividades como conferencias, talleres, exposiciones y concursos, que permiten a las personas compartir experiencias, aprender de otras culturas y promover un diálogo enriquecedor.

¿Cuántos idiomas hay en Europa?

¿Sabías que en Europa se hablan más de 200 lenguas diferentes? Más concretamente, ¡hay 225 idiomas! Esta diversidad es un reflejo de la historia, la cultura y la identidad de cada país. Estos idiomas pertenecen a diferentes familias lingüísticas, como las lenguas romances (el español, francés, italiano, portugués, etc.), las lenguas germánicas (el inglés, alemán, sueco, etc.), las lenguas eslavas (el ruso, polaco, checo, etc.), las lenguas célticas (el irlandés, galés, bretón, etc.).

Algunos idiomas tienen un estatus oficial y se utilizan ampliamente en la administración, la educación y los medios de comunicación, mientras que otros pueden tener un uso más limitado y estar en riesgo de desaparecer debido a la falta de hablantes.

Además de los idiomas nacionales y regionales, en Europa también se hablan varios idiomas minoritarios, como el catalán, el vasco, el gallego, el escocés, el friulano, el sorabo, el sami, el romaní, el yiddish, entre otros.