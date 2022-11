Detectan legionella en tres colegios de Alhaurín de la Torre, en Málaga

En el último control rutinario que se ha llevado a cabo en los casi 20 centros educativos de Alhaurín de la Torre (Málaga) se ha detectado presencia de legionella en los colegios Los Manantiales, Maruja Mallo y Juan Pablo II. Ésta situación ha obligado a establecer un protocolo especial en aplicación del Programa de Vigilancia para la Prevención y Control de la Legionelosis.

Aunque, de momento, no se ha detectado ningún afectado, se han tomado medidas para evitar cualquier posible riesgo. Durante los próximos días se cortará el agua de los grifos para evitar contacto directo del alumnado y realizar las pertinentes labores de desinfección y localización del foco de infección.

La situación se ha comunicado a la dirección de los mencionados colegios y se ha dado a conocer a las familias los protocolos que establece Sanidad en estos casos, como la recomendación de que se use mascarilla FFP2 cuando se usen los aseos y se tire de la cisterna.

"Se trata de una bacteria que no puede transmitirse de persona a persona ni tampoco por vía oral. Se transmite por el aire, por eso la recomendación del uso de la mascarilla", asegura la concejala de Sanidad de Alhaurín de la Torre, Jessica Trujillo.

De momento no consideran necesario desalojar las aulas

Por el momento, no se considera necesario tener que desalojar las aulas, pero desde el Ayuntamiento se pide tranquilidad a los padres y vecinos de la localidad: "Se trata de casos aislados y aunque entendemos la preocupación que pueda generar, no hay razón para alarmarse porque los controles están funcionando y además el agua de la red doméstica no se encuentra afectada por esta situación", insiste Trujillo.

Queda aún por determinar dónde se ha originado el foco de la legionelosis pero ya se empiezan a manejar las primeras hipótesis: "De momento se está trabajando en lo primordial que es la desinfección y recuperación de la normalidad cuanto antes, pero también se está buscando el origen, que podría estar relacionado con las altas temperaturas registradas durante los meses de verano", señala la concejala de Sanidad del municipio malagueño.