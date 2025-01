Descubren túneles y refugios de la Guerra Civil en el interior de varias viviendas de Paiporta

La acumulación de agua y barro tras el desbordamiento del barranco del Poyo el pasado 29 de octubre ha dejado al descubierto una red de túneles, pozos y refugios antiaéreos en varias casas situadas en el casco antiguo de Paiporta. El peso del lodo provocó hundimientos en el suelo de decenas de viviendas, lo que ha permitido el inesperado hallazgo de estas estructuras construidas durante la Guerra Civil Española.

Los vecinos de uno de los edificios más afectados, ubicado en la calle Doctor Cajal, han tenido que ser desalojados debido a un socavón de más de tres metros de profundidad en la misma entrada. El impactante agujero en el portal impide el acceso a su interior. Otras viviendas han sido señaladas por las autoridades para un seguimiento exhaustivo, aunque tras las revisiones de los arquitectos, el ayuntamiento asegura que no existe peligro para los residentes.

Algunos pozos sí se conocían

Algunos habitantes conocían la existencia de estos túneles, pero otros se sorprendieron aquel mismo día en el que la DANA arrasó con todo a su paso. Para los padres de Raquel Sanz, de la calle San Roque, esto fue su salvación. Tal y como ella cuenta al equipo de Antena 3 Noticias. "Esto fue un milagro", señala Raquel. El desprendimiento del suelo permitió que el agua bajara por las profundidades y no llegara al techo. Sus padres permanecieron subidos en un somier con el agua casi hasta el cuello.

En cambio, Manuel Martínez, vecino de la misma calle, no se ha mostrado sorprendido por el descubrimiento. Él era conocedor de los túneles. "De niños, jugábamos en esos pasadizos que conectaban con la plaza Cervantes, donde hoy está el Mercado Municipal", comenta Manuel. Muchos de estos túneles fueron cerrados o ignorados con el tiempo, pero la reciente riada los ha puesto nuevamente a la vista. Manuel también ha relatado cómo estas estructuras han salvado vidas, en este caso, la del matrimonio de enfrente.

Pedro Allegue descubrió un túnel bajo el salón de su casa. María Moreno explica que siempre se había comentado que había "algo", pero que jamás imaginó que fuera tan grande. "Una vecina me contó que cuando compró su casa encontró restos de un refugio antiaéreo de la guerra, y eso hizo que el precio subiera un millón de pesetas", apunta María.

Estos accesos fueron encontrados en algunos domicilios gracias a un grupo de voluntarios que ayudaba a limpiar. Los damnificados se encuentran en un estado de incertidumbre porque la mayoría, dos meses después, todavía no ha recibido ayudas y no sabe si debería comenzar las obras, tapar o esperar, consultar a más expertos, contrastar información y esclarecer indicaciones, ya que después de lo ocurrido no sienten la misma seguridad. "Ahora entiendo las humedades evidentes que teníamos en alguna época en distintas zonas de la casa", añade Raquel.

Los túneles y pasadizos no suponen peligro

Por su parte, el ayuntamiento de Paiporta asegura que estos restos históricos no suponen un riesgo. Los refugios fueron construidos durante la Guerra Civil y ya estaban documentados. Las viviendas afectadas han sido revisadas por arquitectos municipales y, tras las revisiones, se garantiza la ausencia de peligro.

A pesar del daño estructural en algunas viviendas, se insiste en la viabilidad del comienzo de las obras de reconstrucción, siguiendo las medidas de control. Mientras tanto, este hallazgo histórico ha despertado el interés de los vecinos por un pasado que vuelve a resurgir entre el lodo y los escombros.

