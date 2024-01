Descubre las tendencias de moda de enero 2024

Una moda es aquello a lo que se le da uso o se impone como costumbre durante un tiempo determinado, pero ya se sabe que todas las modas vuelven y en este mes de enero de 2024 no iba a ser menos.

Alejándonos del brilli brilli y las lentejuelas de estos pasados días de celebraciones navideñas, en las calles volvemos a ver colores sobrios, chaquetas a cuadros (una tendencia heredada del tartán escocés y que vuelve con fuerza), americanas de corte masculino y botas peludas para subir con fuerza esta cuesta de enero.

La ropa de invierno es muy versátil porque permite incluir multitud de accesorios y complementos y adaptarlos al estilo de cada individuo. Se pueden combinar prendas vintage con otras recién compradas, poner más capas, seleccionar prendas para diferentes ambientes (nieve, ciudad, ropa de oficina, ropa para eventos…) o mismo adquirir todas las tendencias de moda a menor precio gracias al periodo de rebajas, que se inicia este mes de enero.

Estar a la moda no es saber qué significan términos ingleses como look, outfit, must o dress code es seguir las tendencias de moda de cada mes o de cada temporada. Y para que vuelvas a la rutina con todos los deberes hechos, aquí te contamos qué tendencias serán las que imperen en este mes de enero de 2024.

Colores suaves

El 2024 es un año en el que se apuesta por la delicadeza, por el autocuidado, por la calidez y la cercanía. Pantone ha escogido como color del año a la tonalidad Peach Fuzz, el color melocotón, para atraer la armonía y aunar lo juvenil con lo imperecedero.

Por lo tanto, los colores pastel son tendencia este mes que comienza relajado, aunque colores invernales como el gris o el marrón también tienen cabida en cualquier outfit.

Las prendas tendencia

Todos los manuales de tendencias de moda destacan este enero de 2024 la vuelta del tartán y los cuadros a los armarios de los más fashionistas.

El tartán es un tipo de tejido propio de las prendas tradicionales del Escocia como la falda escocesa. Su patrón consiste en líneas horizontales y verticales que se cruzan formando cuadrados. Este mes se lleva en faldas, jerséis, abrigos, americanas y chalecos, en todos los colores y en prendas para todas las edades y géneros.

La vuelta a la oficina también va a estar marcada por el regreso de las americanas de corte masculino, en cualquier tipo de tejido y para looks más o menos informales. Eso sí, cuanto más oversize sea mejor.

Asimismo, las bufandas siguen esa regla del más es más y se llevan muy largas, que cubran hasta los hombros. En enero, el frío aprieta y hay que abrigarse mucho.

Los pies también deben mantenerse calientes y, por ello, son tendencia las botas peludas. Además de las botas, no te olvides de tener buenos mocasines en tu fondo de armario.

En conjunto, si hay que echar la vista atrás, los cazadores de tendencias han de fijarse en la década de los años 50, de volúmenes en la parte inferior y cinturas muy marcadas. Para los fans de lo gótico este también es su mes.

¿Ya has tomado nota de todas las tendencias de moda de este mes de enero de 2024? Pues ahora solo queda salir a la calle y comenzar el año con un buen look.