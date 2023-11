Se deja una cartera con 5.000 euros en Ronda y dos vecinos se la devuelven

Malena León no para de recibir llamadas con felicitaciones desde hace dos días. La cafetería que gestiona, en la estación de autobuses de Ronda (Málaga), se llena de gente que quiere saludarla. Y es que, sin proponérselo, se ha convertido, al menos por unos días, en una celebridad en la ciudad del Tajo. Ella no se cansa de conocer gente nueva, porque a Ronda llegan todos los días centenares de turistas de todos los rincones del mundo. Y uno muy lejano, concretamente de Corea, llegó alterado a su establecimiento el pasado fin de semana. “No le entendía, parecía desesperado”, recuerda León.

El hombre, acompañado por su hija, llegó con el resto de viajeros en autobús desde Málaga para conocer una de las ciudades más bonitas de Andalucía. Quería contemplar, como cualquier recién llegado, las monumentales vistas desde el desfiladero o su vetusta Plaza de Toros, entre otras maravillas. Tan entusiasmado iba que, al bajar del autobús, se dejó atrás lo que después le supondría un calvario de preocupación: la cartera.

Cuando el feliz coreano echó mano sobre su costado, buscando su riñonera, se le vino el mundo encima. No estaba. Pensó que quizá la dejó en el autobús, pero cuando regresó, el chófer ya había emprendido la marcha de vuelta. Viendo sus posibilidades, decidió preguntarle a la gerente de la cafetería de la estación de autobuses. “Tuve que usar el traductor del móvil para entenderle y que él me entendiera a mí. Entonces me dijo que se dejó la riñonera en el autobús”, rememora.

La riñonera contenía su pasaporte y 5.000 euros

Pero los astros se alinean para ayudar al asiático. Resulta que Malena conoce al chófer del autobús y se pone en contacto con él. El conductor, Francisco Gavilán, observó que bajo un asiento de pasajero había un bulto: la riñonera aventurera. Examinó con tiento su interior, donde había documentación relativa al hombre en cuestión y pudo confirmar que se trataba de él. Pero también halló dinero, mucho dinero. Entre dólares, euros y won (moneda coreana), el montante alcanzaba los 5.000 euros. “Esto pasa con mucha frecuencia”, asegura Gavilán, recordando que el día anterior también entregó “una cartera a un chaval de Olvera que la perdió y la encontró otro señor en Málaga, asegura”.

Y Malena, al tanto del hallazgo, se lo comunica al coreano: “Se puso muy contento, pero no hablaba del dinero, sino por su pasaporte, perderlo habría sido un tormento para él”, afirma. Al día siguiente Gavilán hace su viaje de siempre a Ronda. El despistado turista ya tenía previsto pasar la noche en el pueblo donde descansan las cenizas de Orson Welles y pudo conocer a su “salvador”. Como muestra de agradecimiento, gratificó a cada uno y marchó rumbo a Sevilla, a seguir conociendo mundo. Ya sabe que en España tiene dos ángeles de la guarda.