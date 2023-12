Daniel, con 12 años y estudiante de la Universidad, le pide a los Reyes poder visitar la NASA

Daniel es un niño con altas capacidades y ya desde los tres años sentía una curiosidad innata por el espacio. No ceja en su empeño y este año le ha pedido a sus majestades los Reyes Magos visitar la NASA. Con tan solo 12 años compagina las clases en su instituto en Sevilla con clases en la Universidad Pablo de Olvide.

Acudir a la Universidad "ha sido un antes y un después para Dani", nos cuenta su madre, Mari, quien ha luchado para que su hijo pueda acudir a la enseñanza superior en horario lectivo.

"Se le hacía eterno estar tantas horas en el colegio" por ello, y con el apoyo de la delegación de educación y de su centro, Dani asiste a clases de Química en la universidad. Lo hace como cualquier otro alumno más, con sus trabajos en grupo y acudiendo a las prácticas en el laboratorio con el resto de sus compañeros, "se siente totalmente integrado".

Daniel junto a su madre, profesores y la directora | Antena 3 Noticias

De izquierda a derecha: Carlos García, profesor de Biología y tutor de Daniel en los Salesianos de Triana; su madre, Mari Castro; el alumno Daniel Castro; Maria Josè Parejo, Directora de Políticas Sociales de la UPO y Juan José Gutierrez, Profesor y coordinador de la asignatura de Química General y Orgánica de la UPO.

Dani aprendió a leer solo y "usaba palabras más grandes que él" nos cuenta su madre. Dani es hijo único y en casa no tenían otro niño con quien compararlo. Al principio les parecía normal pero "nos preguntaba cosas que no sabíamos ni responder" y su interés por los temas abstractos y profundos no eran propios de su edad.

Dibujo de Dani con 3 años donde le preguntaban qué quería ser de mayor | Antena 3 Noticias

Muy poca información sobre niños con altas capacidades

Esta familia ha tenido la suerte, nos dicen, de tener un acompañamiento y apoyo por parte del centro educativo de su hijo pero es cierto que consideran que falta formación e información en el profesorado. Hay muchos falsos mitos sobre estos niños, "no tiene que ser el primero de la clase ni sacar 10 en todo. Aprenden de forma diferente y por eso necesitan un sistema educativo diferente".

El alto rendimiento escolar no está necesariamente vinculado con un niño con altas capacidades es por ello que muchos casos acaban en fracaso escolar. Es muy importante en estos casos saber gestionar el sentimiento de frustración de unos niños que aprende a otra velocidad.

Dani continúa en su clase de siempre con sus amigos de siempre. Algo que este chico tenía claro era que no quería renunciar a sus amigos con los que comparte colegio desde los 3 años. Es por eso que la familia decidió que Dani no avanzara de curso, "la parte social y sus amigos los han salvado" nos cuenta la madre.

Quiere ayudar a otros niños como él

Dani le dijo a su madre que le gustaría crear una empresa cuando fuera mayor para ayudar a niños como él. Su madre no quiso esperar a que fuera mayor y acaba de despegar la asociación Genius Gifted. El propósito es claro orientar a otras familias, hacer actividades acorde a los intereses de estos niños y con una visión internacional "para aprender de otros países, ver que podemos aprender e implantar aquí".

Mari confiesa que no es sencillo de gestionar en casa, pero que es posible saciar su curiosidad e inquietud infinita. Dani necesita continuamente estimulación, "hay que inventar mil actividades" pero es por su felicidad. A las familias que estén en una situación parecida, Mari les invita a que no olviden que son niños. Es cierto que "tienen una madurez intelectual que es superior pero en lo emocional sigue siendo un niño y además suelen ser muy sensibles".

No sabemos si los Reyes Magos podrán costear el billete a la NASA en Estados Unidos, pero lo que sí tenemos claro es que este niño, con tan solo 12 años, ya va camino del estrellato.