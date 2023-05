El caos postal de los vecinos de Moraleja del Vino: "Cuando recibí la carta ya había pasado el curso"

Moraleja del Vino es un municipio de la provincia de Zamora de unos 2.000 habitantes, que están desesperados con el correo. ¿El motivo? Nos cuentan que, desde que el cartero anterior se jubiló, el servicio postal es todo un caos. Hay cartas que no llegan, mientras que otras lo hacen con hasta 15 días de retraso. El problema de no recibir las cartas o hacerlo con tanto retraso es que puede tratarse de citas médicas o algunos otros asuntos urgentes.

Desde que hace un año se jubiló Sebas, el anterior cartero de toda la vida, el servicio no ha vuelto a ser el mismo, nos cuentan los vecinos de la localidad zamorana. Aunque hay quien ya ha puesto reclamación en Correos sobre este asunto, todavía no han recibido respuesta. En Moraleja del Vino abren el buzón y no encuentran nada: "ni recibo del agua ni recibo de la luz, no vienen todos los meses". Incluso hay cartas que no aparecen y que si llegan, dicen, es tarde y mal: "yo en mi buzón he tenido cartas que no eran mías".

En el caso de Trini, una de las vecinas con la que hemos podido hablar, le llegó una carta tres meses tarde, fallo por el que se quedó sin ir a un curso para encontrar empleo. Nos explica que "cuando recibí la carta ya había pasado el curso, puse una carta en Correos y no me contestaron". En este pueblo se han quedado huérfanos de cartas y cartero. El de antes ya era veterano en la zona, "llevaba 15 o 20 años", por lo que nos explican "ya llevaba toda la vida, se lo sabía, veía nombre y apellidos y ya sabía donde tenía que ir, no necesitaba más".

Ahora el servicio no funciona igual. "Tu te encuentras un cartero y le preguntas 'oye, ¿tengo algo?' y contesta 'no, es que yo allí no reparto, viene otro'".

Ángel nos cuenta que lleva semanas esperando cartas muy importantes, "hemos llamado, dicen que la han enviado, pero a mí no me ha llegado. Además, también espero una carta sanitaria que no me ha llegado". Estos vecinos esperan que el caos postal acabe pronto.

Moraleja del Vino es un municipio y localidad española de la provincia de Zamora, en la comunidad de Castilla y León, que tiene alrededor de 2.000 habitantes. En la localidad destaca la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, de estilo renacentista.