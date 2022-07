Las calles de Madrid viven su Orgullo más reivindicativo tras la pandemia: "Pararemos el odio que ya está aquí"

La manifestación del Orgullo 2022 ha recorrido este sábado 9 de julio las calles del centro de Madrid bajo el lema 'Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia' y, tras dos años de pandemia, se ha podido celebrar sin restricciones. Las calles se han vuelto a teñir de los colores de la bandera arcoíris en una celebración a la que han asistido entre 600.000 y 700.000 personas, según Delegación del Gobierno, y un millón y medio, según los organizadores.

El desfile del Orgullo ha comenzado a las 19:05 horas en la glorieta de Carlos V, frente a la estación de Atocha, y ha finalizado en la Plaza de Colón, donde se ha leído el manifiesto en el escenario. Las principales reivindicaciones se han centrado en la necesidad de mejorar y aprobar el actual Proyecto de Ley Trans y LGTBI y en impulsar el Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio.

La marcha ha estado encabezada por activistas LGTBI+ y por representantes de diversos sectores de la sociedad, seguidos por entidades LGTBI+ de todas las partes del país. Por último, han desfilado las carrozas aportando el toque más festivo a la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI+ 2022.

Lectura del manifiesto de la Marcha del Orgullo 2022

En la lectura del manifiesto, el colectivo LGTBI+ ha advertido de que parará "el odio que ya está aquí" dirigido contra los grupos vulnerables y que "pretende envenenar a toda la sociedad" y seguirá luchando por la libertad y la igualdad. Este es el mensaje central del manifiesto que han leído activistas en la Plaza de Colón de Madrid, como cierre de la multitudinaria manifestación del Orgullo Madrid 2022, en la que también se ha reivindicado la aprobación definitiva de la ley trans y LGTBI.

"Gritan ya desde las instituciones terribles discursos de odio: nos estigmatizan, señalan, nos culpan de problemas reales e inventados, nos presentan como personas con privilegios o peor, como amenazas a menores, o a las mujeres. Nos quieren señalados, culpables, con rabia, con miedo y con odio", alerta el manifiesto. Por ello, los portavoces han revelado que conocen la estrategia, la van a combatir, y "jamás" tendrán como enemigos a las "personas migrantes, las mujeres, las feministas, las personas gitanas o musulmanas".

El manifiesto también recuerda la lucha del colectivo durante 30 años en los que se han "conquistando con uñas y dientes" derechos como el matrimonio igualitario, o las leyes autonómicas LGTBI+, y reivindica la aprobación definitiva de la futura Ley Trans y LGTBI+. Una ley de cuya aprobación dependen los derechos de las lesbianas, de los bisexuales, de los gais, de los intersexuales y, sobre todo, los derechos de las personas trans, que "han aguantado y sufrido enormemente durante la tramitación de esta ley, que han vivido insultos, acoso, mentiras, bulos y campañas de odio", han señalado. "No nos conformamos con gestos, ni con palabras ni con promesas. No nos sirven leyes que castigan en manos de jueces que no las aplican, ni políticos que insultan", advierte también el texto que reclama "igualdad y libertad para toda la diversidad sexual, de género y familiar".

La manifestación del Orgullo 2022 se ha cerrado con la participación de más de 100 instituciones y 40 carrozas, y ha contado con la presencia de varios ministros: Fernando Grande-Marlaska (Interior), Pilar Alegría (Educación), Irene Montero (Igualdad) e Ione Belarra (Derechos Sociales), además de activistas del colectivo.