Boom en Sevilla por los cromos de la Semana Santa: "Llevamos semanas con el álbum agotado"

"Sabíamos que tendría tirón, pero nunca te esperas tanto". Son las palabras de Juan Carlos Picchi, uno de los dos socios de 'HolyCards', el coleccionable cofrade del que todo el mundo habla en Sevilla. "Se nos ocurrió rescatar los cromos y acercarlos a algo muy nuestro como es la Semana Santa" cuenta.

El álbum, que lleva semanas agotado, contiene 558 cromos de las 60 hermandades sevillanas. Javier, el dueño de una tienda de golosinas, cuenta que desde hace semanas van niños a comprar el álbum "pero de momento solo tenemos sobres de estampitas". En ese momento, Mayte, una vecina, se acerca a por más cromos para su nieto: "Me gusta que me pida esto y no de futbolistas".

El boom no solo ha llegado a Sevilla. "Nos ha sorprendido la cantidad de pedidos de fuera que tenemos", explica Juan Carlos, que ha llegado a vender en una semana lo que tenía pensado vender en tres meses. Y es que los cromos se pueden pedir también online.

La Semana Santa ya se vive a falta de dos meses

Todos quieren completar el álbum, y de ahí que se estén produciendo intercambios de estampitas. Es fácil ver por las calles de Sevilla a abuelos y nietos con cartas del Gran Poder o de La Macarena o a coleccionistas como Belén buscando la estampa del Cristo del Cachorro para completar el álbum de su hijo.

De ahí que desde hace semanas se organicen quedadas en plazas céntricas de la ciudad o en casas-hermandades para intercambiar los cromos repetidos. "Contamos con el beneplácito de las cofradías", dice el fundador de 'HolyCards'. De hecho, las hermandades las venden también y lo recaudado se destina a sus respectivas bolsas de caridad.

Estos intercambios se están produciendo en paralelo a través de las redes sociales, ahí los coleccionistas aprovechan para anunciar las cartas que tienen y pedir las que necesitan para terminar. Y lo más sorprendente es que hay quien ya vende la colección completa a través de apps de venta de productos de segunda mano. 1.500 euros están pagando por el álbum con los 558 cromos. Unos cromos que se adaptan a las nuevas tecnologías. Todas las 'Holy Cards' tienen un QR que se puede escanear y sirve para conocer la información de cada estampita.