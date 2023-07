Bandera roja en todas las playas de El Campello (Alicante) por huelga de los socorristas

A pesar del sofocante calor el baño está prohibido en todas las playas de El Campello. La bandera roja ondea en los 23 kilómetros de costa que tiene el municipio alicantino. Pero no hay temporal ni tampoco medusas, el problema es que no hay socorristas porque están de huelga.

"De los días que se trabajaron en el mes de mayo no nos abonaron las cantidades y ahora se acumula mayo y junio. Han hecho un Bizum a ciertas personas por unas cantidades que no corresponden, no hay nómina. Cobramos 8 euros la hora y la empresa pagó en función de 3 euros la hora. No hemos recibido la nómina", asegura Raúl Blanco, representante sindical de los trabajadores.

Además, denuncian que están realizando el trabajo una plantilla de menos de 20 personas cuando debería haber 40 diarias. "La empresa cuando llega nos dice que no puede mantenernos las condiciones, que el servicio es deficitario, la única manera es que renunciemos a nuestros derechos, a días libres, que trabajemos más días para que fuera económicamente viable. La empresa nos dijo que aceptábamos sus condiciones o hacia un ERE. No aceptamos", asegura.

Pero los trabajadores del servicio de socorrismo no sólo están en huelga por la falta de pago de las nóminas. También reclaman otras muchas cosas que están contempladas en el pliego del contrato y que no se están cumpliendo. Raúl afirma que "tiene que haber 17 sillas de vigilancia y no hay ninguna. No nos entregaron los equipos de protección individual: calzado, crema, aletas, gafas… Eso no está. Tendría que haber tres motos de agua y hay solo una".

La empresa asegura que sí que ha pagado las nóminas atrasadas. El ayuntamiento ha hecho una auditoria del servicio de salvamento y ha detectado innumerables deficiencias, por lo que van a imponer sanciones a la empresa. Además, se plantean resolver el contrato con la adjudicataria y suscribir un contrato de emergencia con una nueva mercantil.