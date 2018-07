El Ayuntamiento de Madrid cerrará el parque de El Retiro ante las fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado el procedimiento de desalojo del parque de El Retiro, como medida de prevención ante las fuertes rachas de viento anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMT), y en aplicación del 'Protocolo de gestión de incidencias y actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas'.

Según las previsiones de la AEMET, a partir de las 17 horas de este jueves se esperan fuertes rachas de viento, con velocidades máximas de 89 kilómetros por hora, superiores a los 85 que marca el protocolo del Retiro para activar la alerta roja, ha informado el Consistorio.

La alerta roja implica el desalojo y posterior cierre del parque para evitar que la posible caída de ramas o árboles puedan poner en riesgo a las personas que paseen por esta zona verde. En los accesos al parque se colocarán carteles informativos.

El parque permanecerá cerrado hasta esta noche a las 24 horas, para que técnicos municipales puedan realizar una primera inspección de incidencias que se hayan podido producir y valorar la situación. Policía Municipal está al frente del desalojo, en el que también participan agentes de parques y personal del parque.

El procedimiento consiste en que se cierran las puertas las Puertas de Mariano de Cavia y en sentido antihorario hasta la Puerta de la Independencia, dejando abiertas las vías de evacuación hasta el cierre definitivo, es decir, las puertas de Niño Jesús, Reina Mercedes, Independencia, Angel Caído y Felipe IV.

En estas puertas se sitúan agentes de parques para facilitar la salida de usuarios e impedir la entrada desde el exterior. A su vez, se realizan barridos de las zonas indicando a los usuarios las puertas a las que deben dirigirse e informando del cierre a las distintas instalaciones. En este momento, el montaje de la Feria del Libro está prácticamente terminado y listo para su inauguración mañana a las 12 horas.

Respecto al cierre de El Retiro, los organizadores de la Feria, el gremio de Librerías de Madrid y la asociación de distribuidores FANDE, son conocedores de los protocolos de seguridad del parque de El Retiro y han sido informados puntualmente.

La Feria del Libro, en peligro

El director de la Feria del Libro, Manuel Gil, ha explicado que este jueves habrá un "gabinete de crisis" para abordar el cierre del Parque del Retiro -donde se celebra la feria- por fuertes rachas de viento y contemplar "distintos escenarios" en caso de que se prolongue este desalojo, incluida la posibilidad de ampliar la duración de este evento -cuya conclusión está prevista para el 10 de junio-.

Gil ha señalado que las previsiones son las de mantener la inauguración prevista para este viernes 25 de mayo -de hecho, ha adelantado que este jueves ya se ha ensayado el recorrido con el equipo de seguridad que hará la Infanta Elena, como es habitual-, si bien también ha condicionado esto a que "se levante la alerta roja".

Varias editoriales participantes han afirmado que el desalojo se ha ido produciendo a media mañana, primero a través de operarios de seguridad, después de policía municipal y, finalmente, mediante un aviso por megafonía. Los organizadores les han trasladado a aquellos que todavía no hubieran terminado su montaje que podrán concluirlo de 6.00 de este viernes a 10.30 horas -la inauguración está prevista a las 12.00 horas-.

No obstante, varios de ellos dudan de que se podrá llegar a tener todos los puestos listos, en caso de que finalmente se abra el Retiro. De hecho, algunos ya han trasladado su malestar a la dirección por la organización de este año. "Se han endurecido muchísimo las condiciones de montaje este año, especialmente para la entrada de vehículos, y va a ser difícil inaugurar en condiciones normales", ha destacado el editor de Impedimenta, Enrique Redel.

La Feria, víctima de falta de previsión

En esta misma línea, el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, ha exculpado a la dirección y ha criticado que se "hayan dado desde las instituciones noticias de última hora o contradictorias, generando confusión". "No es la primera vez que esto se hace y me da la sensación de que el interlocutor de la feria no ha tenido las ideas claras", ha lamentado.

Casamayor, quien ha destacado que en su caso no se ha visto muy perjudicado por el cierre, pues ya cuenta con la caseta montada, ha instado al Ayuntamiento a "resolver con previsión el problema" de los protocolos. "En algún momento el Parque del Retiro se tendrá que arreglar, no se puede estar abriendo y cerrando de forma intermitente: la feria es víctima de un problema que no se ha solucionado y de decisiones que tendrían que haber sido tomadas con antelación", ha señalado.