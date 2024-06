Assisi, el perro que es la alegría de alumnos y profesores en un colegio de Sabadell

Desde hace 8 años se ha convertido en la alegría de alumnos y profesores. Cada día cuando llegan al colegio un peludo de 4 patas les recibe contento, moviendo su cola y deshaciéndose en mimos con todos. Es Assisi, un golden retriever que vive en la escuela San Francisco, de Sabadell.

"Se llama así por San Francisco de Asís, que amaba y respetaba a los animales y decía que había que respetarlos", cuenta Carlos Fuentes, director del centro.

Así que cada mañana, los niños y niñas, lo primero que hacen al llegar, es darle los buenos días: "Me da felicidad y me alegra el día", cuenta Martina. "A mí además me gustan mucho los perros y me da felicidad", cuenta otro niño.

Assisi es uno más en el colegio y todo gira en torno a él. "Nuestro objetivo es enseñarles que un perro no es un objeto, que no se abandona, que un animal conlleva una responsabilidad, unos cuidados y unos mimos", cuenta el director.

Mercedes es la secretaria del colegio y añade que le "hace mucha compañía porque cuando los niños están en clase, se tumba aquí conmigo. Además aporta muchos valores a los niños, por ejemplo, tienen que saber que un animal tiene sus rutinas de actividad".

Los docentes aseguran que uno de los momentos donde este peculiar compañero ayuda, y mucho, es en la adaptación de los niños de P3 que por primera vez llegan al colegio. "Es un momento difícil por que los niños se separan por primera vez de sus padres y al llegar aquí lloran, pero cuando ven a Assisi, se distraen, lo acarician y se olvidan", cuenta Cristina una de las profesoras de Infantil.

Aquí los alumnos más mayores se organizan por grupos y cada uno tiene una responsabilidad. Por ejemplo Aaron se encarga estos días de llevar las vacunas al día y explica: "Aprendemos a planificar, a saber cuándo le tocan sus vacunas, si hay que llevarlo al médico, cuándo le toca".

Hay otro grupo que lo pasea en las instalaciones y durante ese rato tienen que hablar en inglés, porque esa es la condición. "Mantenemos además el patio limpio, no tiramos nada al suelo para que no se coma nada y lo de hablar en inglés me gusta, porque es una forma de practicarlo", nos cuenta una de las alumnas.

Eso sí, cuando termina la jornada escolar duerme en el convento con el director.

Pero por encima de todo Assisi da cariño incondicional y no se resiste a ningún mimo. Es tan querido que no solo tiene su propio calendario, sino que este año se va con los alumnos de viaje de fin de curso a Mallorca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com