La vacuna de Sanofi y GSK se retrasa: "Aún no es suficientemente efectiva en personas mayores"

Malas noticias sobre la estrategia de vacunación contra el coronavirus. Una de las vacunas que recibirá España, la de la francesa Sanofi ha anunciado hoy que se retrasa hasta finales de 2021 porque aún no es lo suficientemente eficaz, sobre todo entre personas mayores "tras resultados menos buenos de lo esperado" .

La realización del programa "se retrasa para mejorar la respuesta inmunológica en las personas mayores", han dicho los grupos Sanofi y GSK en un comunicado y ahora prevén que su vacuna esté disponible en el cuarto trimestre del próximo año.

"Insuficiente para las personas mayores"

"No nos cuestionamos abandonar", ha dicho Thomas Triomphe, ejecutivo de Sanofi Pasteur, la rama de vacunas de Sanofi. "Estamos anunciando un retraso de tres o cuatro meses en el desarrollo de nuestra vacuna. Los resultados de la fase 1/2 - para las primeras pruebas en humanos- indican una respuesta inmune razonable para las personas entre 18 y 49 años, similar a las personas que han tenido la enfermedad Covid-19", ha afirmado, "Pero esta respuesta inmune es insuficiente para las personas mayores. Debido a que la formulación no era óptima hay que optimizarla, y ahora sabemos cómo hacerlo".

"Con el lanzamiento de un ensayo de fase 2b, que es complementario, el próximo mes de febrero, de acuerdo con Barda (la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédicos Avanzados de Estados Unidos), podremos probar la nueva formulación de nuestra vacuna, pero también compararla con una vacuna contra Covid ya registrada", ha explicado, "si los resultados son positivos, iniciaremos la fase 3" Lo que supone las últimas pruebas, a gran escala en el segundo trimestre: " Confiamos en nuestra capacidad para poner a disposición las primeras dosis en el cuarto trimestre de 2021".

En busca de una fórmula correcta

"Tenemos una misión de salud pública. ¿Cómo podemos imaginar que hoy decidamos parar todo, si en tres, cuatro o cinco meses la mitad de los productores de vacunas no pueden producir dosis suficientes? ¿O que hay un problema con una vacuna ineficaz o contraindicada para tal o cual población? Así que ni hablar de rendirse, no queremos arrepentirnos", ha afirmado. "Hemos establecido una tecnología que entendemos bien y sabemos que esta plataforma recombinante con adyuvante puede proporcionar excelentes resultados. Si no hemos podido encontrar la formulación correcta en la fase 1/2 pero ahora sabemos cómo mejorarla no hay razón para quedarse al margen".