El mundialmente reconocido psiquiatra Luis Rojas Marcos, sobre el coronavirus: "Habrá personas que pasen por un proceso de trauma y estrés"

El reconocido psiquiatra Luis Rojas Marcos fue director del Sistema de Salud y Hospitales Públicos de Nueva York, donde sigue afincado y desde donde responde en directo a las preguntas de Matías Prats y Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias Fin de Semana sobre el coronavirus.

¿A medio plazo, habrá consecuencias de la pandemia a nivel psicológico?

No cabe duda de que personas que han sufrido la enfermedad o que han perdido a un ser querido van a tener un proceso de trauma y estrés. Además, aquellos que han perdido el trabajo van a tener que superar la situación de no saber qué va a ser de su futuro, algo tan importante para el ser humano.

¿Cómo influye en los niños este momento que les ha tocado vivir?

Eso depende mucho de su ambiente en la casa. Por ejemplo, a los niños pequeños, hasta 8 o 9 años, es importante explicarles lo que está pasando y responderles a sus preguntas. Los niños lo pueden superar sin problemas, pero necesitan el apoyo y solidaridad por parte de las personas que les acompañan.

¿Está sorprendido sobre la seriedad con la que los españoles están siguiendo las normas?

No, si el mensaje está claro y uno se juega la vida, la mayoría de las personas van a seguir las normas y las recomendaciones. También es verdad que se si los líderes dudan de que la comunidad va a seguir las normas, probablemente van a sacar normas más rígidas. Por ejemplo, la idea del distanciamiento social no es tanto social como físico. Por eso, el salir a la calle, en teoría, no tiene ningún problema.

¿Cómo se puede conseguir la felicidad en un momento así?

Hay que tener en cuenta que en la psiquiatría se habla del crecimiento postraumático, lo que quiere decir que la mayoría de las personas que superamos adversidades como esta también descubrimos cualidades de nosotros mismos que no conocíamos y hemos descubierto aspectos positivos nuestros.