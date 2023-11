¿Cómo es posible que crezca un gusano bajo la piel como le ha ocurrido a Lucía Pombo?

Tras una publicación de la popular 'influencer' Lucía Pombo, hermana de María Pombo, muchos han descubierto un nuevo temor. Un temor hacia algo que ni siquiera antes sabían de su existencia. Pombo mostró a sus millones de seguidores que algo debajo de su piel había crecido, que tenía vida y que además se mueve. Se trata de un 'gusano'. La reacción en redes fue enorme. ¿Cómo es esto posible? Se preguntarán muchos.

Este "gusano" que se mueve y que ha crecido bajo la piel de un dedo del pie de Lucía Pombo es una larva que ha traído de sus últimas vacaciones en Tanzania. Se trata de la 'Larva Migrans' o larva migratoria. Es un parásito que se mete bajo la piel. Logra colarse gracias a una pequeña herida o una grieta en la epidermis. Una vez dentro empieza a crecer y a moverse bajo nuestra piel.

La larva migratoria está comúnmente asociada con animales domésticos como perros y gatos, que pueden transmitir la infección a los humanos a través del contacto directo o indirecto con el suelo contaminado. Se trasmite principalmente por las heces de estos animales, incluso de ganado ovino, caprino y bovino.

Síntomas tras ser infectado

En caso de que este parásito se meta dentro de tu piel, suelen aparecer lesiones cutáneas lineales y pruriginosas que se desplazan bajo la superficie de la piel. Esto genera molestias y malestar en los afectados.

Lo normal es que no cause complicaciones graves. Sin embargo, la infección puede persistir durante varias semanas si no se trata adecuadamente.

¿Cómo acabar con esta larva?

Para tratar la 'Larva Migrans' generalmente hay que recurrir la administración de medicamentos específicos destinados a eliminar los parásitos responsables de la infección. El tratamiento no contempla extraer la larva. El tratamiento pasa por fármacos con derivados benzimidazólicos. Esto medicamentos se toman por vía oral durante unas semanas y se aplican en crema.

Cuando la larva muere comenzara a desaparecer porque nuestro cuerpo la rodeará de fibrina. En caso de que se forme un quiste si que habrá que recurrir a la extracción. La 'influencer' ha revelado en Instagram que ya está tomando pastillas para acabar con el gusano bajo la piel de su pie.